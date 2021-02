Evoluciona Raúl tras fractura de cráneo

Nuno Espirito Santo, DT del Wolverhampton, reconoció que el equipo inglés volvió a recibir buenas noticias sobre la recuperación de Raúl Jiménez, quien el pasado mes de noviembre sufrió una fractura de cráneo.

Si bien los Wolves aun no tienen fecha para que Jiménez se reincorpore a los entrenamientos del equipo, sí recibieron información alentadora sobre el avance del mexicano tras su aparatosa lesión.

«Raúl fue a una consulta y los resultados son asombrosos. Está progresando muy bien. Aumentará la intensidad de sus entrenamientos, pero aún no sabemos cuándo volverá a entrenar con el grupo, es muy pronto para saberlo.

«Él está trabajando muy bien y con mucha intensidad en sus sesiones de entrenamiento. El problema más grande que vamos a afrontar, cuando vuelva, es el contacto, especialmente con la cabeza», explicó el estratega portugués.

Nuno reconoció que Raúl se mantiene realizando entrenamientos que no le exigen un contacto físico, pero que en algún momento deberán resolver como afrontará los choques con el cuerpo, especialmente cuando deba utilizar la cabeza.

«Todos los jugadores deben estar listos para conectar el balón con la cabeza, pero todavía tenemos todas las precauciones con él, no tiene permitido el contacto en los entrenamientos», sentenció.