Esperan Yaquis para instalación de ramadas

Con el inicio de la Cuaresma también inician los rituales tradicionales de Semana Santa por parte de la comunidad Yaqui asentados en diversas colonias de Hermosillo, sin embargo, no se observó la construcción de las ramadas, ni fariseos recorriendo las calles.

Son varios los grupos asentados en la ciudad, en colonias como Revolución Uno, El Coloso Alto, Amapolas y La Matanza, quienes dan inicio a su celebración de la Cuaresma con el miércoles de ceniza, y el recorrido por las calles para llevar el mensaje de la sagrada pasión a las colonias de Hermosillo.

Sin embargo, en un recorrido realizado por algunos de estos puntos, se observó que aún no se habían instalado las ramadas donde llevan a cabo sus rituales, pese a que recibieron autorización de las autoridades municipales y de Salud, para poder realizar sus actividades, atendiendo todos los protocolos de prevención, y evitando lo más posible la aglomeración de personas que acuden a ser partícipes de esta celebración.

Aunque a simple vista se puede apreciar que los predios donde se llevan a cabo sus actividades los representes de la etnia Yaqui están limpios, no se observó a gente en los alrededores, ni materiales utilizados para armar las ramadas.

Vecinos de la colonia Revolución ubicado cerca del predio donde se instalan las ramadas, comentaron que en días pasados se reunió un grupo de personas en ese espacio, pero no han visto que empiecen a salir los fariseos cómo tradicionalmente se hace en estas fechas.

Fue el pasado viernes que autoridades de la etnia Yaqui de los grupos asentados en diversas colonias de la ciudad se reunieron con las autoridades y se llegó al acuerdo de realizar sus rituales de Cuaresma.