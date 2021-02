Es Salma Hayek, mujer «todoterreno» y no hay quien la detenga

La actriz, quien es imparable y trabaja sin descanso, considera que en su nueva cinta se necesita un mundo feo para que así se pueda apreciar la belleza y la felicidad

Salma Hayek no hay quien la detenga… ni siquiera una pandemia de Covid-19 ha logrado que la mexicana pare del todo sus actividades como actriz, activista, filántropa, amante de los animales, productora y mamá. Siempre tiene algo qué pensar, planear, idear y llevar a cabo, a pesar de estar bajo confinamiento al igual que millones de personas.

Uno de los pensamientos que constantemente le rondan la cabeza –y sobre todo en tiempos de confinamiento– es el tema de la violencia doméstica, la cual, según diferentes estudios, ha aumentado no sólo en México, sino en el mundo entero.

Pero esto no es nuevo para la mexicana, quien en 2013 creó junto a Beyoncé la campaña Chimes for Changes, enfocada en empoderar a niñas y mujeres en el mundo a través de la educación, la salud y la justicia.

La violencia doméstica ha sido un gran problema durante la pandemia. Me gustaría hacer también más cosas por los refugiados, no hay mucha información de cómo la están pasando ellos en este momento.

«No tengo descansos… entre el trabajo de la fundación, la familia, mis animales, ¡he rescatado como a 30!”, señaló la actriz en una entrevista para el diario británico Evening Standard.

Propietaria de la casa productora Ventanarosa –la cual es la responsable de la serie Monarca–, Salma está lista para hablar de Isabel Clemens, el personaje al que da vida en Bliss, cinta que se estrena hoy por Amazon Prime Video y, la cual, la actriz considera que tiene mucha coyuntura con lo que está sucediendo actualmente en el mundo.

En Bliss Salma comparte créditos con Owen Wilson y son dirigidos por Mike Cahill. Wilson interpreta a Greg Wittle, un recién divorciado que, tras un evento traumático al ser despedido de su trabajo, se encuentra con Isabel (Hayek) en un bar. Ella jura conocerlo y le dice que el mundo que los rodea es falso, una simulación, y esto lo lleva a separarse cada vez más de su vieja rutina.

«Isabel es una científica que vive en un mundo quizás en el futuro en donde no hay problemas, todo es perfecto, todo es hermoso, pero la gente pierde la habilidad de apreciar las cosas.

«Entonces ella inventa una máquina cerebro que crea una simulación de diferentes mundos que son problemáticos y feos, para que la gente pueda viajar ahí a vivir problemas que después les van a hacer apreciar el mundo real”, dijo Hayek en una entrevista con AP.

La trama

En el mundo simulado, que en el filme es nuestro mundo presente, sentencia AP, Isabel vive en una carpa debajo de un puente donde uno de sus más grandes tesoros es un girasol. A veces, cuando no tiene nada de dinero, se prostituye. También está obsesionada con ingerir unos cristales que le dan poderes telequinéticos, cuyo gusto le comparte a Greg.

En medio de sus experiencias con los cristales telequinéticos, y a pesar de que llega a conocer el mundo bello de Isabel, hay una constante para Greg: el recuerdo de una hija que lo busca desesperadamente.

Para Hayek, la pandemia ha provocado resultados similares a la máquina de simulación de Isabel en Bliss, que puede traducirse como dicha, felicidad, paraíso celestial.

«Te hace pensar que el mundo que teníamos en 2019 era una especie de bendición porque ahora en 2020 comenzamos a desarrollar una apreciación por todas las cosas que dábamos por hecho.

«Algo tan sencillo como ir al cine o a cenar con amigos, o abrazar a un amigo. De pronto aprecias todo lo que teníamos ahí”, dijo a AP.