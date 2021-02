Es Bayern Múnich campeón del Mundial de Clubes

Tras un polémico gol, vencen 1-0 a los Tigres, a quienes su suelo les alcanzó para un digno segundo lugar

Un gol polémico que marcó el VAR, fue lo que marcó la diferencia entre el Bayern Munich y los Tigres.

Aunque los alemanes fueron superiores en el partido, sólo les alcanzó para vencer 1-0 a los Tigres en la Final del Mundial de Clubes de Qatar.

Al minuto 59, Nahuel Guzmán salió a cortar un centro que buscaba el remate de Robert Lewandowski, pero el rechace salió a los pies de un solitario Benjamin Pavard, para hacer el gol.

El gol fue anulado por fuera de lugar, pero el árbitro uruguayo Esteban Ostojich recibió una alerta del VAR, y un minuto después dio por bueno el gol del francés, en una milimétrica posición habilitada por la pierna de Carlos Salcedo.

Sin embargo, el gol también generó polémica porqué se aprecia una mano de Lewandowski que toca el balón, antes de que le cayera a Pavard.

Los Tigres habían aguantado todo el primer tiempo y una parte del complemento con orden y buenas coberturas defensivas, a pesar de ser superados ampliamente en la posesión de balón por los alemanes.

Nahuel no era figura y sólo tuvo que hacer un buen lance a un disparo a media altura de Kingsley Coman y echarle vista a un trallazo de Leroy Sané que dio en la horquilla.

Defensivamente, Tigres se vio bien por la excelente aplicación táctica de Salcedo, quien con un par de barridas evitó que los atacantes del Bayern se pusieran de frente contra Nahuel.

En el segundo tiempo, el partido no cambió, incluso ni con el gol de Pavard; Tigres buscó adelantar líneas, sin embargo, nunca logró inquietar a Manuel Neuer, salvo un intento de tijera de André-Pierre Gignac que no logró conectar en el pico del área chica, luego de una peinada de Carlos González, y que fue lo único que generó el paraguayo.

Ricardo Ferretti ingresó al campo al final a Julián Quiñones por Luis «Chaka» Rodríguez, pero no pasó nada.

El Bayern estuvo cerca del segundo gol, pero entre Nahuel y el poste lo evitaron en los minutos finales.

Terminó el sueño de los Tigres en Qatar. Una digna representación porqué fue la primera vez que un club mexicano llegó a la Final y que acabó en el sextete del Bayern Munich.