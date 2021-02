Ernesto Gándara suma a la Izquierda a la alianza

Al rendir protesta ante el dirigente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalva, El Borrego, destacó la importancia de alcanzar acuerdos y consensos para defender la democracia

Lo importante de las diferencias es cuando se convierten en acuerdos, en consenso y en construcción, elementos que son la base sólida de la Alianza “Va por Sonora”, enfatizó Ernesto “El Borrego” Gándara Camou, al rendir protesta como Candidato del PRD a Gobernador de Sonora.

“Somos voces ciudadanas de distintas corrientes, sentados en una misma mesa, poniéndose de acuerdo sobre cómo defender la democracia, cómo lograr un equilibrio en las comunidades”, destacó.

El candidato de la Alianza dijo que el trabajo que harán como bloque, no sólo durante el proceso electoral, sino en cualquier responsabilidad en que se encuentre, coincide en tres motores de progreso para la entidad.

“Primero el de servicio para lograr una mejor comunidad; luego el de innovación para competir y darle valor agregado a todo lo que se hace y se transforma en Sonora; y tercero, el de estado de derecho, para generar confianza y tranquilidad”, explicó Gándara Camou.

En el evento protocolario, el “Borrego” Gándara estuvo acompañado por su esposa Pily Madrid, y fue respaldado por el Dirigente Nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalva; también la Secretaria General a nivel nacional, Adriana Díaz Contreras; el líder estatal, Joel Ramírez, así como el dirigente del PRI, Ernesto de Lucas Hopkins; de manera presencial 50 consejeros municipales y estatales, mientras que vía Zoom participaron otros 300.

Con esto se acredita como candidato de la coalición, que no se define como un proyecto político, sino un proyecto de crecimiento de la sociedad civil.

El aspirante a Gobernador se mostró agradecido por el respaldo de la militancia perredista al encabezar este proyecto rumbo al Gobierno de Sonora. “Aunque no he tenido el privilegio de militar en este partido, he sido un gran admirador”.

“Me siento orgulloso de haber tomado protesta ante ustedes, no pienso fallar a este gran compromiso, todo lo contrario; un gobierno que incluya, que es abierto, transparente, que participa y enfrenta a la sociedad todos los días no puede fallar, debe tener más y mejores soluciones”, destacó.

Por su parte, el Dirigente Nacional, Jesús Zambrano, reconoció la problemática del país, y la necesidad de formalizar un bloque con los partidos PRI y PAN, cuyos abanderados en las candidaturas sean personas que contribuyan a reorientar el rumbo de la nación, tal como Ernesto Gándara Camou.

“Ernesto Gándara es un hombre honorable, honesto, que no tiene señalamientos como se dice coloquialmente que no tiene cola que le pisen, comprometido con las causas de la gente… Hay que decir que es nuestra mejor carta para sacar adelante al estado de Sonora, Morena no es invencible, Morena es un gigante o un monstruo con pies de barro y les vamos a ganar el próximo 6 de junio”, exclamó.