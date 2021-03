Ernesto Gándara el preferido de los hermosillenses

No se cómo andarán los candidatos a gobernador por Sonora, pero en Hermosillo las preferencias son para Ernesto “El borrego” Gándara, según encuesta realizada por este servidor con gente de la calle, tanto en el mercado municipal de centro, en los grandes centros comerciales del Vado del Río y los que se ubican al norte de la Ciudad, incluyendo el mercado “Francisco I Madero”.

Los entrevistados fueron gente de todos los estratos sociales…Ganar Hermosillo es asegurar el 35 por ciento de la votación, por lo que hay que meterle muchas a la capital.

El Borrego es muy conocido, porque es originario de esta ciudad, además, pertenece a familias muy querida en la comunidad, su Papá fue presidente municipal, él ocupó el mismo puesto, también fue senador de la República y dirigente del PRI Sonora, entre muchos cargos importantes dentro de la administración pública federal, estatal y municipal…Tiene simpatía entre la gente del pueblo, porque es una persona que cae bien, sin proponérselo. El tocayo debe de meterle ganas al Sur y Norte de la entidad, claro, sin descuidar la capital.

No hay que olvidar que la fortaleza de Ricardo Bours Castelo es el Sur del Estado, él nació en Ciudad Obregón, pero es un empresarios muy conocido y reconocido en los valles del yaqui y mayo…La familia Castelo predomina en Navojoa, Huatabampo y, los Robinson Bours, en todos los municipios de Sur…Ricardo es un candidato a gobernador que podría ganar la elección…Mientras que Alfonso Durazo Montaño, confía en los votos que le dieron el triunfo a Andrés Manuel López Obrador…Hermosillo es el municipio más grande, por lo que no se debe descuidar.

El próximo viernes inician las campañas a gobernador

El próximo viernes cinco de marzo inician las campañas para los candidatos a gobernador, pero al no organizar actos masivos de personas, lo tendrán que hacer en reuniones pequeñas y guardando la sana distancia…De hecho, en las últimas dos elecciones de Sonora, casi no ha habido tumultos y los candidatos han tenido más contacto personal con la gente de pueblo. Esto es bueno, porque la ciudadanía votante los conoce y puede estrechar su mano y hasta darse un abrazo de buena vibra. Las campañas más efectivas son tocando puertas, casa por casa, pero no alcanza el tiempo.

Esto lo deben de hacer las personas que tienen la intención de buscar un puesto de elección popular; un año antes empezar los recorridos por los barrios y colonias, tomando café con los vecinos…Después, buscar la candidatura de su partido, o independiente, hasta llegar al registro ante las autoridades electorales correspondiente…Es buena una chambita como alcalde, o como regidor y, qué decir de gobernador, pero “zapatero a tus zapatos”…Desde aquí se mira mejor.

“Se desmorona” el Gobierno de Claudia Pavlovich; se va “El potrillo”, Natalia y Karina

Se empezó a “desmoronar” el Gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, con las renuncias del secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella; Natalia Rivera Grijalva, Jefa de la Oficina del Ejecutivo; Karina Zárate, directora del Dif Sonora, que buscarán un puesto de elección popular en el Congreso de local.

Se comenta en los mentideros políticos, que el Epifanio “Pano” Salido, secretario Técnico sustituye a Natalia; y, a la secretaría Técnica pasará Ivonne Andrade, hoy coordinadora de Comunicación Social. El lugar de “El Potrillo” Pompa Corella, la ocupará Juan Ángel Castillo Tarazón. Esto se hará oficial este lunes…Queda bien la oficina de la Gobernadora.

Estos movimientos se manejan en los mentideros políticos, que es a donde llegan todos los “borregos” y los cambios no oficiales de los gobiernos federal, estatales y municipales. Vamos a ver si acertaron a estos cambios, que posiblemente se dieron este domingo, para que empiecen a operar en sus nuevas responsabilidades a partir de este lunes.

Se comenta que Natalia y el Potrillo van directos por la vía plurinominal y Karina se la jugará por la vía del voto de la ciudadanía…A Karina la conoce mucha gente, a la cual ha ayudado a través del DIF Sonora. Por cierto, Wenceslao Cota Mador, sustituirá a Karina en Dif. Mucha suerte para todos, para los que van y para los que se quedan… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.