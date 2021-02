Algunas escuelas religiosas de Sonora iniciarán clases presenciales el próximo lunes

Algunas escuelas particulares se preparan para iniciar clases presenciales el próximo lunes, no respetando las ordenes de la secretaría de Educación Pública (SEP), de abrir las puertas de los planteles hasta que el semáforo epidemiológico pase de color amarillo a verde…Estas escuelas son religiosas, me comentan, pero, creo, se rigen por las autoridades de educación. Vamos a esperar el lunes a ver que reacción hay por parte de la secretaría de Educación y Cultura (SEC).

Los propietarios de estas escuelas no deben de arriesgar a los maestros ni a los niños, ya que se puede registran una epidemia en esos plantes y no creo que se hagan responsables, por lo que vale más no arriesgar…Lo que pasa es que los padres de familias han estado presionando a los dueños de las escuelas, porque están cobrando lo mismo como si tuvieran clases presenciales y esto les parece una injusticia, porque los gastos de energía eléctrica se han incrementado.

Los recibos de luz están llegando con alzas muy importante, porque en cada hogar hay cuando menos tres niños o jóvenes en edad escolar, que consumen mucha energía, además, los chamacos se la pasan comiendo todo el día, estos también es un gasto extra en los hogares…En gran parte de los hogares no tienen computadora y tienen que rentar una máquina en el café internet, que cuesta dinero, además de hacer fila para iniciar sus clases y en ocasiones no se puede.

El Gobierno federal cree que todas las familias cuentan con computadoras y que tienen contratado Internet, cuando no es así. A lo mejor los hijos de sus funcionarios, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, sí cuentan con los dos servicios…Si la situación continúa igual, los alumnos virtuales saldrán mal preparados…Afortunadamente a Sonora ya empezaron a llegar las vacunas para combatir el Coronavirus y de inmediato empezó la vacunación.

Ojalá que para mediados de año todas las personas que habitan en Sonora hayan recibido la vacuna, porque si no, ya no se vacunarán…Mucha gente dirá, ya aguantamos más de un año, podemos aguantar más tiempo…Después de que las autoridades de Salud han informado sobre el número de enfermos y de muertos, mucha gente no cree en la pandemia…Pues vale más que vayan creyendo porque la cosa es en serio, no es ningún invento de las autoridades.

Genera Sonora más de 27 mil empleos en el mes de febrero: Zoe Robledo Aburto

Para los gobiernos es una responsabilidad histórica tener como prioridad la salud y darle la mayor importancia a la inversión en este rubro y al mismo tiempo seguir coordinando esfuerzos para reactivar la economía y recuperar puestos de trabajo en medio de la pandemia, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ante el director nacional del IMSS, Zoé Robledo Aburto, quien este viernes anunció que Sonora se perfila como el estado con mayor recuperación de empleo, con más de 27 mil durante el mes de febrero, la más alta de todo el país.

Al atestiguar el informe de actividades de Edgar Jesús Zitle García, titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Sonora, la gobernadora Pavlovich reconoció la labor del personal de salud de todas las instituciones y en este caso del Seguro Social que han sido los grandes héroes de esta pandemia, restableciendo la salud de las y los sonorenses, con su capacidad y entrega durante la pandemia.

“Creo que es momento aquí, sobre todo con ustedes, que siempre los he reconocido que son los héroes y las heroínas de esta gran batalla que ha sido el COVID, frente a ustedes decirles que han sido épocas muy complicadas, épocas de mucho dolor, de muchas pérdidas para todos, pero que estoy segura que vamos a salir adelante, que vamos a seguir adelante junto con ustedes y de la mano de ustedes, ustedes personal de salud del IMSS, a quienes siempre les recuerdo, quiero un gran aplauso para los héroes de blanco, los héroes del IMSS”, expresó.

Asimismo, destacó que gracias al trabajo conjunto que ha existido entre los tres órdenes de Gobierno, Sonora ha seguido atrayendo inversiones que se traducen en más y mejores empleos para las y los ciudadanos, anteponiendo siempre el tema de la salud. En Sonora se ha elegido la ruta del diálogo y se tiene la determinación de seguir trabajando duro y de forma conjunta con instancias federales, reiteró.

“En plena pandemia puedo decir que hemos traído y seguimos trayendo mucha más inversión a Sonora, porque de eso se trata, de que la gente tenga salud, de que la gente viva bien y de que la gente tenga empleos bien remunerados, y eso es lo que se está tratando de hacer en Sonora, ofrecerles certeza jurídica, ofrecerles un buen trato, porque hoy competimos con el mundo, competimos con el estado de enseguida, competimos con Estados Unidos, con Corea y es decirles la gran calidad de vida que pueden tener en este estado con certeza jurídica y laboral”, indicó.

La gobernadora Pavlovich destacó el respaldo del gobierno federal, ya que en la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador este confirmó su apoyo para terminar lo antes posible el Hospital General de Especialidades y agradeció que los trabajos para la construcción de un Hospital General de Zona en Navojoa siguen su curso y celebró la rápida conclusión de la Unidad de Medicina Familiar en Agua Prieta.

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, reconoció el trabajo coordinado que ha existido entre esta institución y el Gobierno del Estado, ya que es la forma más efectiva para hacer frente a la pandemia, además de informar que Sonora ha sido la entidad con más crecimiento en materia de generación de empleo, esto gracias a las estrategias implementadas por la gobernadora Pavlovich y el Gobierno Federal…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios

[email protected]

Twitter: elreporteroson