Las familias deben de tener mucho cuidado con los cambios de clima, principalmente con los adultos mayores y los niños, ya que por la mañana hace frío y después de mediodía hace calor, para regresar el frío por la tarde-noche. Recuerden que el mes de febrero “es loco” y el mes de marzo otro poco. En estos días no es recomendable llevar a los centros de salud a los pequeños, menos a los adultos mayores, porque podría “pescar” una enfermedad más grave.

El Coronavirus no sabe uno en donde se contagia, pero a diario se registran más casos y continúan las muertes en el estado de Sonora. Hay personas que casi no salen de casa, solo para lo más indispensable y han contraído la enfermedad…Se dice que son las visitas las que llevan el virus a los hogares, otras versiones aseguran que son los familiares que salen y entran de sus casas. Lo cierto es que el Covid-19 ha enfermado a miles sonorenses y ha enlutado a muchas familias.

La vacuna contra el Covid-19 ya llegó, pero su aplicación va lenta, porque se depende del exterior, esperemos que para medido de año todos los sonorenses la hayan recibido, tantos adultos mayores, adultos, jóvenes y niños…Hay que ser positivo y esperar que nos llegue el turno pronto. Muchos adultos mayores con los que he platicado piensan que si se contagian de van a morir, pero no es así, todo es cuestión de al primer síntoma los revise un médico… Que no les gane el miedo.

Registra Secretaría de Salud 13 muertos por Covid-19 y 117 nuevos casos

La Secretaría de Salud en Sonora informó que este jueves se confirmaron 13 fallecimientos más y 117 nuevos casos por Covid-19 en el estado, con lo que suman 5 mil 673 defunciones y 66 mil 336 casos en total desde el inicio de la pandemia en Sonora.

De los 117 casos nuevos, 64 son mujeres y 53 hombres; de ellos, 54 son residentes de Hermosillo; de Cajeme 20; Guaymas 9; Caborca 6; San Luis Río Colorado, Empalme y Nogales 5 cada uno; Magdalena 3; Santa Ana, Huatabampo y Navojoa 2 cada uno; Cumpas, Etchojoa, Yécora y Benito Juárez 1 cada uno.

Este día se confirmaron 13 decesos por COVID-19, en 9 hombres y 4 mujeres, residentes de: Hermosillo 3; Cajeme, Nogales, y Navojoa 2 cada uno; San Luis Río Colorado, San Ignacio Río Muerto, Agua Prieta y Moctezuma 1 cada uno.

Se confirmaron 3 casos pediátricos en 2 niños y 1 niña; acumulándose mil 189 casos en total. Hoy no se confirmaron casos en mujeres embarazadas. A la fecha, se han recuperado 59 mil 649 personas de Covid-19 en Sonora.

Crea PESP en Sonora Escuadrón de Drones para vigilancia

Para fortalecer las acciones operativas de la Policía Estatal con el uso de la tecnología, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado presentó el grupo policial «Escuadrón de Drones» e hizo entrega de equipo táctico y uniformes a oficiales de la PESP.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, David Anaya Cooley, acompañado de Alfonso Novoa Novoa, comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública, y Juan Miguel Arias Soto, director general del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (ISSPE), efectuó la entrega del equipo táctico, uniformes y los drones a elementos de la corporación en el campo de tiro del ISSPE, donde, ante los medios de comunicación se realizó una exhibición del funcionamiento de la herramienta tecnológica.

Anaya Cooley indicó que este equipo tecnológico e innovador es de gran apoyo para el funcionamiento policial de los agentes estatales, quienes recibieron capacitación para el uso táctico del uso de los drones en tierra y aire.

“Sonora cuenta con mujeres y hombres que arriesgan hasta su vida por defender a la ciudanía que se encuentra en los municipios de nuestro estado, es por ello que se requiere garantizar que cuenten con las herramientas necesarias que fortalezcan sus labores y la tecnología es de gran apoyo”, recalcó Anaya Cooley.

