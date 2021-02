Hay que detener la corrupción en los gobiernos federales, estatales y municipales

Al parecer, los funcionarios del Gobierno federal le roban al pueblo miles de millones de pesos cada año, lo que me parece una burla para el pueblo “hacerse de la vista gorda” a la Fiscalía y la Contraloría de la Federación y al mismo presidente en turno. Son tantos los millones que, cuando los agarran, quieren devolver lo robado y algo más. Es necesario que se investigue acada dependencia para no capturar a una sola persona, sino a sus cómplices internos y estarnos.

En ocasiones agarran a funcionario de tercer nivel y resulta que estos robaron miles de millones de pesos y uno se pregunta ¿cuánto se robaría el jefe?… En cada detención de estos funcionarios de gobierno, nos damos cuenta de que México no es un país pobre, es tan rico, que, al terminar cada administración federal, estatales y municipales, salen nuevos ricos y el dinero no se acaba. Que no nos engañen los políticos de que no hay dinero, lo que pasa es que ellos lo están guardando.

En México hay mucho dinero, tan así, que los políticos y los funcionarios corruptos no se lo han podido acabar…Ojalá llegue a la gubernatura de Sonora, un gobernador honesto, que investiguen a los funcionarios que se van y, principalmente, a los que entrarán. Se supone que todos ellos son gente de confianza del gobernador (a), por eso los tienen ahí, pero si el jefe es corrupto, nada pide su parte y nadie los molesta. Las elecciones serán el 6 de junio y la toma de protesta en octubre.

El Gobernador electo tendráel tiempo suficiente para investigar a los futuros funcionarios de gobierno, principalmente, a los recomendados, porque no los conoce. Muchas personas que anduvieron en la campaña del candidato ganador se sienten con derecho a ocupar un cargo en las administraciones…Otros hasta amenazan con denunciar actos ilícitos que se cometieron en el proceso electoral y al momento de la votación, por lo que les tienen que dar chamba.

De los candidatos a gobernador, ¿Quién le parece más honesto? Hasta ahora, que todavía no empiezan las campañas, todos ponen “carita de ángel”, porque están en procesos de convencer a la ciudadanía a que voten por ellos…Las personas que los conocen dicen que son gente honorable, trabajadora y honesta. Ernesto “El Borrego” Gándara y Ricardo Bours Castelo, platican con la gente de su partido y amigos, Alfonso Durazo, habla mal de la administración estatal.

Llegan más vacunas contra Covid-19 a Sonora: Enrique Claussen

Este miércoles se recibieron en Sonora 15 mil 600 dosis de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, las cuales serán destinadas a adultos mayores de 60 años y personal de salud, informó Enrique ClausenIberri.

El secretario de Salud de la entidad precisó que con este nuevo lote de biológicos se comenzará el esquema en adultos mayores del municipio de Etchojoa, además de completar la segunda dosis en trabajadores de salud de instituciones públicas y privadas a quienes se les aplicó la primera vacuna el pasado 20 de enero, así como iniciar también con la primera dosis en otros trabajadores de la salud que aún faltan de vacunar.

Recordó que el pasado 22 de febrero se culminó con el esquema de vacunación a trabajadores de salud de instituciones públicas y privadas de primera línea de atención COVID a quienes se les aplicó la primera dosis el 13 de enero, con el primer lote recibido en Sonora. ‘’Sigue avanzando la vacunación contra COVID-19 conforme al Plan Nacional de Vacunación, estaremos informando los municipios de aplicación’’, declaró.

Un total de 7 mil 380 dosis serán destinadas a trabajadores de salud, de las que 2 mil 925 corresponden a la segunda aplicación y 4 mil 455 a la primera vacuna, Además, 8 mil 220 serán aplicadas a adultos mayores a 60 años de edad del municipio de Etchojoa. Reiteró que el proceso de vacunación contra COVID-19 en la entidad se da en coordinación con el IMSS y Sedena.

«Hacemos un llamado a la población a ser pacientes y esperar nuestro turno de vacunación conforme a la edad, sin dejar de realizar las acciones contra contagios», culminó…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

