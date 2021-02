Visita Gobernadora colonia El Sahuaro de Hermosillo; entrega apoyos a vecinos

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó, en compañía de Karina Zárate Félix, directora de DIF Sonora, insumos productivos, kits de atención para Covid-19 y sillas de ruedas a vecinos de la colonia El Sahuaro de Hermosillo, que les permitan mejorar su calidad de vida. La mandataria visitó el domicilio de Rosa Oralia Guillén Ayón, que es costurera, y le hizo entrega de rollos de tela para poder confeccionar sus prendas.

La señora Guillén Ayón tomó un curso de costura a través del Icatson para perfeccionar sus conocimientos sobre este oficio y con el respaldo de un proyecto productivo del DIF Sonora abrió en su casa el taller de costura “Blagui”, actividad con la cual aporta al sustento de su familia.

Al recibir a la gobernadora Pavlovich en su casa, la señora Rosa agradeció el apoyo de entrega de rollos de tela, ya que estos insumos le serán de gran utilidad para su emprendimiento.

“Estoy muy agradecida con ella por haberme apoyado de esta manera, me siento muy contenta y agradecida con ellos por este proyecto, porque ya van dos, el proyecto de las máquinas que me ha servido mucho y por eso estoy trabajando, y ahora con este proyecto me voy a sentir muy apoyada”, expresó.

Como parte de su recorrido por la colonia Sahuaro, la gobernadora Pavlovich entregó cobijas y kits de atención para el COVID, los cuales incluían todos los aditamentos para la atención de la enfermedad desde casa en una primera etapa, ahí hizo un llamado a la ciudadanía a seguir con los cuidados y buscar atención médica ante la presencia de cualquier síntoma.

Habrá marisco y pescado suficiente en temporada de Cuaresma

Calidad y frescura son las ventajas que poseen los productos del mar de Sonora para esta recién iniciada temporada de Cuaresma 2021, afirmó el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Jorge Guzmán Nieves

«Los comerciantes de pescados y mariscos del estado están listos para dar cobertura a la población sonorense, asegurando para este año más de mil toneladas de producto. Los precios ofertados en la presente temporada estarán al alcance de todos los bolsillos en sus diferentes presentaciones ya sea pescado entero, en filete o preparado, mariscos crudos o cocidos, garantizando su higiene y calidad», manifestó Guzmán Nieves.

El funcionario estatal señaló que las especies marinas provenientes de las costas de la entidad, como manta, camarón, cazón, curvina, mojarra, cochito, lenguado y sierra se encuentran entre los productos de mayor demanda, aunque cada vez se incrementa la participación de las especies de agua dulce, en las que los embalses o presas de la entidad, aportan importantes volúmenes de tilapia, carpa y bagre, en diferentes presentaciones y han logrado colocarse en el gusto de los consumidores.

Nuevas inversiones en Sonora confirman que vamos por buen camino

Sonora sigue por buen camino en el proceso de reactivación económica, así lo confirman los datos revelados por el Instituto Mexicano para la Competitividad, ya que el estado aparece como el menos golpeado por la pandemia, donde el Índice de Recuperación Económica Estatal aparece como alto, lo que significa que muestra un nivel de actividad cercano o por arriba de la actividad económica estimada bajo un escenario sin Covid, destacó Luis Núñez Noriega.

El vocero del Plan de Reactivación Económica en Sonora y titular de la Comisión de Fomento al Turismo en el estado, resaltó la capacidad de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, y del sector empresarial, por procurar la inversión en la entidad, atendiendo en todo momento las medidas de sanidad por la pandemia.

“Esto se debe en gran medida a la capacidad que han tenido los empresarios y la actual administración estatal, encabezada por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el secretario de Economía, Jorge Vidal, donde se ha privilegiado la vida y la salud de las personas, mostrando a la vez adaptación y flexibilidad en las políticas públicas, a través de la diversificación productiva… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

