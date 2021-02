Alfonso Durazo “no le quita el guante de la cara” al gobierno del estado

El candidato de Morena al Gobierno de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, no le quita “el guante de la cara” a la administración estatal, así está desarrollando su campaña política, mientras que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, continúa recorriendo el estado llevando apoyo a los 72 municipios. Alfonso no ganará votos atacando al actual gobierno, sino proponiendo un plan de trabajo para los próximas seis años, para si llegara a ganar la elección del próximo 06 de junio.

Ernesto “El borrego” Gándara Camou y Ricardo Bours Castelo, traen propuesta de gobierno y es lo que platican en las reuniones con sus simpatizantes y amigos. Es más, las propuestas las están haciendo públicas…Alfonso, si es que llega al gobierno, puede acusar a la gobernadora de lo que quiera, si es que tiene pruebas, pero no tiene porque tratar de manchar la imagen de una dama, solo para ganar votos, porque creo que no lo va a lograr, sino todo lo contrario.

Se pueden hacer campañas limpias, de altura, sin ofenderse entre sí los candidatos, menos atacar al gobierno en turno, porque esto trae un retroceso a las campañas políticas…Al parecer, Durazo Montaño confía mucho en el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y que la gente que voto por el Peje, lo haga por él, cosa que no creo que suceda, porque Andrés Manuel tenía y sigue teniendo simpatías, pero Alfonso no es nada simpático.

Sin embargo, Ernesto y Ricardo deben de tener mucho cuidado, porque Celida López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo, cuando fue candidata, desde mucho tiempo antes me dijo que le iba a ganar a Ernesto “El Pato” De Lucas Hopkins. En lo personal no creía que le fuera a ganar al Pato, pero ella me respondió con una seguridad asombrosa que sí, y que solo esperaban el día de la elección. En efecto así fue, para antes de mediodía ella ya traía una copia de las actas.

Entrega gobernadora apoyos en Cumpas y Esqueda

Con la entrega y supervisión de obras de pavimentación para completar el cruce seguro sobre las vías del ferrocarril en Esqueda, entrega de apoyos sociales y becas educativas y de capacitación para el trabajo en beneficio de las familias de la región, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano visitó los municipios de Fronteras y Cumpas, en su gira número 474, como parte de su sexta vuelta por el estado.

En Esqueda, localidad del municipio de Fronteras, acompañada por la alcaldesa Guadalupe Valdez Solís, y observando todos los protocolos sanitarios, la mandataria estatal inauguró la pavimentación de las calles Sonora y Quinta, dos obras muy sentidas por la comunidad que vendrán a mejorar la calidad de vida de los habitantes, además de completar el circuito de cruce seguro sobre las vías del ferrocarril.

“Estoy muy contenta de estar aquí y poder inaugurar la calle Sonora tan requerida, de inaugurar la calle Quinta, junto a Grupo México, que invirtieron aquí, de poder ver estos cruces seguros que por fin se están construyendo”, dijo.

Pavlovich también inauguró la Plaza T-Rex, donde destaca una escultura a escala de un Tiranosaurio Rex, del autor Hugo Darío Ruiz Rosas, coordinador de Artes Plásticas de la Universidad de Sonora, proyecto que contempla dos dinosaurios más que serán colocados en áreas estratégicas de Esqueda con el objetivo de reactivar el comercio y el turismo local. Además, la titular del Ejecutivo Estatal entregó becas para estudiantes de primaria y secundaria pública y estímulos educativos para alumnos de excelencia media superior, sillas de ruedas de DIF Sonora, cobijas y equipos sanitizantes por parte de Grupo México.

En Cumpas, acompañada por el alcalde Jesús Alberto Ojeda Castellanos, anunció la construcción por sustitución del Centro de Salud de la comunidad, así como la conclusión del Centro Cultural, que estará terminado en el mes de julio. “Ya se está licitando, por fin, la modernización de lo que es el Centro de Salud de Cumpas, ya está la licitación autorizada, es una obra de más de 10 millones de pesos, una obra muy importante para ustedes, para nuestro municipio, para la gente de aquí es muy importante”, resaltó la gobernadora.

Además, la mandataria estatal anunció la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre Calle 4 y Calle 6; entregó becas para estudiantes de primaria y secundaria, estímulos de apoyo de Internet 2020 y de excelencia en media superior, así como becas de capacitación para el trabajo de Icatson, sillas de ruedas y cobijas de DIF Sonora.

En su recorrido por las calles del municipio entregó cubrebocas a quienes no portaban uno y pidió no bajar la guardia contra el Covid-19. El alcalde Jesús Alberto Ojeda Castellanos agradeció los apoyos entregados y las obras anunciadas, que benefician directamente a las familias de Cumpas.

Antes, Guadalupe Valdez Solís, alcaldesa de Fronteras, destacó el trabajo que la mandataria sonorense ha realizado en la entidad, sobre todo, en el tema de la pandemia contra el COVID-19, así como los apoyos, acciones y programas que ha implementado en su municipio. “Ha sido una gran gobernante, un ejemplo a seguir, siempre luchando, siempre buscando lo mejor para el estado y los sonorenses, una gobernante calada, evaluada y evaluada muy bien”, aseguró…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.