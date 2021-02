La gente está cansada de tantas promesas de los candidatos; deben de comprometerse

Alfonso Durazo Montaño está tan seguro de ganar la elección a gobernador de Sonora, que antes de registrarse ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el Partido del Trabajo (PT), dijo que con su candidatura se inicia una de las etapas políticas más promisoria para el estado, ya que se recuperará al gobierno para ponerlo al servicio de la gente y se gobernará bajo los principios de la Cuarta Transformación: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo, “porque cuando el pueblo elige, el pueblo manda”, apuntó.

Estas frases están muy trilladas en la política y la gente está cansada de tantas mentiras por parte de los candidatos a puestos de elección popular; cada tres años las escuchan, sería mejor que se comprometieran a resolver los problemas de las comunidades, tanto de las ciudades grandes, como los municipios de la sierra y del río de Sonora, incluyendo pueblos pequeños y rancherías. Es necesario que los políticos le digan la verdad a la gente y que se comprometan con ella.

La ciudadanía está muy cansada de escuchar “frases alegres” por parte de los políticos, porque luego que llegan al poder, se olvidan de todo. A los diputados federales y senadores por Sonora, no los conoce la gente; tampoco conocen a los diputados locales. Esto sucede porque en la pasada elección votaron a lo loco por el Andrés Manuel López Obrador y demás candidatos de Morena, que han sido, sinceramente, un fracaso, una vergüenza para el Estado y para el país.

Algunos de ellos hasta se quieren reelegir y, si se animan, van a “tronar” como globo muy inflado, porque no tienen nada que presumir ante el electorado. Morena, como todos los partidos políticos, deben de postular a los puestos de elección popular a gente preparada, con una educación escolar de nivel profesional. La ley no lo exige y cualquier persona puede registrarse como candidato a la Presidencia de la República y demás puestos de elección popular.

Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, porque los que tienen un poquito de estudio, se apoderan de las cámaras de diputados y de senadores…Los eternos senadores y diputados, son los que nombran los partidos directamente; estos no son electos por la gente, sino por el dedazo del dirigente de su partido; en muchas ocasiones, los dirigentes se nombran ellos mismos…Los partidos tienen tres años para seleccionar a personas a ocupar estos puestos.

Otra de Alfonso Durazo: “Yo solo sirvo para servir, este ha sido el sello de mi vida en el servicio público”, manifestó…Antes había dicho que el se regía por los principios de la Cuarta Transformación, de no mentir…¿Las mentiras piadosa para convencer a la gente a que voten por él, no cuentan? La gente no debe de creer todo lo que les digan los candidatos a los puestos de elección, porque hay cosas que no pueden cumplirles…Ahora prometen porque no saben si ganarán la elección.

Las cosas de la vida en una ciudad como Hermosillo

Las cosas de la vida: el domingo (ayer) lleve a mi perrita con el veterinario y grande fue mi sorpresa al encontrar largas filas para llegar al turno; esto no lo había visto, a lo mejor es normal, y más en domingo…Qué bueno que las personas cuiden y protejan a sus mascotas, porque son parte de la familia, además, son una buena compañía, cuidan la casa con sus ladridos.

• Los grandes supermercados cada semana suben los precios de los productos básicos y no hay autoridad que defienda al consumidor. Por eso el pobre cada día está más pobre y las familias de la clase media que trabajan de sol a sol, no salen de donde mismo. Por eso mucha gente cae en las tentaciones, en las garras del mal, haciendo amistad con familias de narcotraficantes y demás.

• Las calles del centro de la ciudad se encuentras hechas pedazos, porque llegó la hora de un cambio en la ciudad capital…La alcaldesa, Celida López Cárdenas, sabe que arreglando las calles del municipios, asegura el triunfo electoral…Celida buscará la reelección y esa fue una petición en su campaña, y sigue siendo, arreglar las calles y bulevares. Qué bien, así ganamos todos…Llegó la maquinaria pesada y levantó el pavimento viejo y están poniendo todo nuevo…Ya era hora.

• Hay que atender muy bien a las personas que forma parte de los grupos de vacunación, respetar las colas y no quererse pasar de vivos, como ha habido varios casos…También, a las personas que andan levantando el Censo de Población en todos los municipios del Estado…Hay que abrirles las puertas de su casa, todas y todos van uniformados con sus gafetes…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

