Aplican segunda dosis de vacuna contra Covid a personal de Salud en Sonora

El inicio de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 para el personal de salud que combate el virus en la primera línea de atención es un gran paso y es una luz de esperanza en el camino para todos ante esta pandemia, enfatizó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al atestiguar el proceso de vacunación en el Hospital General del Estado de Sonora.

Acompañada por Marco Serrato Félix, director general del Hospital General y de José Ricardo Espinoza Castro, subsecretario de los Servicios de Salud en Sonora, la mandataria estatal observó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 al enfermero Rodrigo Romero Duarte y a Víctor Alejandro Manríquez Bonillas, coordinador de Terapia Intensiva en el Hospital General, donde resaltó que el proceso de vacunación se sigue de acuerdo al esquema programado en la entidad, y ello constituye un gran paso en la batalla contra esta pandemia.

“Es un acto de justicia para toda esta gente que han dado inclusive su vida por cuidarnos a nosotros, han dado su tiempo, han pasado horas y horas trabajando y la verdad es que estoy contenta, veo una luz en el camino de que el personal de salud de mi estado esté protegido, es una buena noticia, falta mucho todavía por hacer y les pido a todos que se sigan cuidando, esto no va a ser de un día para otro, es seguirse cuidando, falta mucho para que la gente esté vacunada en su totalidad, faltan muchas vacunas, pero el personal de salud, que era lo más importante, ya se está cubriendo con la llegada de estas vacunas”, afirmó.

Con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19, se fortalece la atención en el estado, apuntó la gobernadora Pavlovich, ya que, en la mayoría de las unidades médicas y hospitales en la entidad, se podrá completar en su totalidad con el personal de salud que atiende la primera línea.

La aplicación de las 16 mil 575 vacunas del biológico en 36 instituciones públicas en Sonora, se lleva a cabo en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), expresó la titular del Ejecutivo Estatal, quien añadió que una vez que se cumpla con la aplicación de la segunda dosis al personal médico de la primera línea, se dará paso a la vacunación al demás personal médico en el estado, tal y como se tiene programado en la estrategia federal de vacunación.

Hay que cuidar a los adultos mayores y a los niños de los cambios de temperatura

Hay que tener mucho cuidado con los cambios bruscos de temperaturas que se están registrando en Sonora, principalmente los adultos mayores y los niños…Hace mucho frío por la mañana y calor en el trascurso del día y, regresa el frío por la tarde-noche, lo que provoca las enfermedades, por lo tanto, las familias deben de estar al pendiente, porque en muchos casos dependen de ellos.

Los niños y los adultos mayores los abrigan muy bien y en cuanto sienten calor comienzan a despojarse de todo, de sudaderas, chamarras y demás ropa de vestir. Es cuando se enferman de gripe, tos y otras enfermedades más serias, como el Coronavirus las personas mayores de edad. No hay que dejarlos solas.

Qué bueno que están funcionando los programas de vacunación de Covid-19 en Sonora

Qué bueno que estén funcionando los programas de vacunación del Covid-19, de acuerdo a información de las autoridades federales y estatales, esperemos que no dejen de abastecer los países productores, ni acaparar el producto los países ricos, tal como se ha informado. En México se ido avanzando de acuerdo a las vacunas que van llegando, no se puede hacer más, porque dependemos del exterior. Hasta ahora, no ha habido queja, al menos en Sonora…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

