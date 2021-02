Deben candidatos sacarse “los trapitos al sol”, para que la ciudadanía sepa quiénes son

El chiste es que se saquen los “trapitos” o los “trapotes” al sol en las campañas políticas para que la ciudadanía sepa quiénes son los candidatos a gobernador, de otra manera no traen chiste. Hay muchos aspirantes a puestos de elección popular que son una “fichita” y sin embargo ahí están como favoritos a los puestos a alcaldes, diputaciones locales y federales. Deben las autoridades revisar muy bien la documentación, no vaya a ser que este sea falso. Aunque usted y yo lo dude.

El próximo proceso electoral de Sonora se espera que sea tranquilo, ojalá los candidatos perdedores acepten las derrotas para que no haya problemas poselectorales, como sucedió en la elección pasada de 2015, en donde la candidata del PRI, Claudia Pavlovich Arellano superó con votos al candidato del PAN, Javier Gándara Magaña, dos políticos con residencia en Hermosillo por muchos años, muy conocidos y reconocidos por la sociedad. Además de buenos candidatos.

Ahora viene por la revancha su primo Ernesto, que tendrá muy buenos oponentes en las personas de Ricardo Bours Castelo, originario de Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme y, Alfonso Durazo Montaño, oriundo del Municipio de Bavispe…Ricardo es un empresario que siempre ha vivido en Ciudad Obregón, mientras que Alfonso se ha movido en la política nacional, primero con Luis Donaldo Colosio, después con Vicente Fox y, recientemente, con Andrés Manuel López Obrador.

Los tres tienen las mismas posibilidades de ganar la elección del 6 de junio próximo, todo dependerá de la decisión del electorado y más de los indecisos, que a última hora deciden su voto, por lo que nadie debe hablar de un seguro triunfo. El nombre del próximo gobernador de Sonora se sabrá el día de la elección por la tarde-noche y, oficialmente, tres días después. Para los candidatos “la moneda está en el aire” y depende de ellos convencer a la ciudadanía.

Mientras las fiestas y reuniones no terminen, el COVID-19 en Sonora no cederá: Enrique Clausen

Al inicio de la pandemia por COVID-19 en Sonora, la ciudadanía se vio solidaria y respetaba los protocolos sanitarios; sin embargo, con el paso de los días, las personas perdieron el miedo al virus y empezaron a realizar reuniones y convivios sociales y mientras no se tengan los cuidados necesarios y cedan las fiestas, la pandemia no culminará, enfatizó Enrique ClausenIberri.

Después de confirmarse 37 defunciones y 125 nuevos casos de COVID, el secretario de Salud indicó que, cuando el virus llegó a la entidad hace casi un año, la ciudadanía actuó con responsabilidad y solidaridad, al respetar las medidas sanitarias recomendadas; sin embargo, con el pasar de los días, el miedo que se le tenía al COVID-19 se fue apaciguando por muchos y empezaron las fiestas y convivios, lo que ha provocado que aumenten los contagios y las pérdidas sean muchas.

‘’Muchos se preguntan, cuándo se va a acabar esto, mientras se alistan para ir al bar, para acudir a la fiesta. Otros mientras se arreglan para ir a visitar a los abuelos, a la familia a los amigos. Te digo algo, el COVID nunca se va a acabar. Vivirá en medio de nosotros mientras sigas pensando que nada va a pasar y que por una salida no te vas a contagiar’’, declaró.

Abundan personas indecisas sobre ponerse la vacuna contra el Covid-19

Muchas personas todavía no saben si se dejarán poner la vacuna en contra del Coronavirus luego que llegue su turno, principalmente los adultos mayores…Creen que la vacuna les acortará la vida…Hay que convencer a los indecisos, porque es para su bien. Todas las nuevas vacunas han sembrado desconfianza. Las más conocidas, algunas madres de familia no se la aplican a sus hijos pequeños, menos a los bebés.

En unos días más, habrá lugares de vacunación en todos los barrios y colonias de las ciudades de Sonora, por lo que se deben de estar muy pendiente para que nadie se quede sin vacunar, más aquellas familias que no cuenten con los servicios del Seguro Social, Issste e Isssteson…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

