Inició vacunación contra Covid-19 para adultos mayores en 45 municipios

Para continuar el proceso de vacunación contra Covid-19 que se realiza en Sonora, a partir de este lunes inició la aplicación del biológico en adultos mayores, en 52 puntos de 45 municipios de la entidad con menos de mil habitantes, luego de la llegada de más de 20 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca al estado informó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

La mandataria estatal indicó que, en forma coordinada con dependencias federales como Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría del Bienestar y la delegación del IMSS en Sonora, y de acuerdo al Plan nacional de vacunación, se aplican desde este lunes, principalmente en los centros y unidades de salud, las primeras 20 mil 620 dosis de la vacuna de AstraZeneca.

“Se están aplicando en 52 puntos del estado, son lugares y municipios de la sierra, municipios lejanos; se están vacunando en centros de salud. Agradezco a la Sedena, como siempre, su apoyo en la logística, al delegado del IMSS, quien es el coordinador de todo esto y, sobre todo, a nuestras enfermeras que son las que hacen posible esta vacunación, esta aplicación de la vacuna en nuestros adultos mayores”, afirmó.

Recordó que tras la sugerencia que hizo como presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el proceso de vacunación en Sonora se lleva a cabo en su mayoría en los centros de salud, esto, con la intención de tener un mejor control y atención a las personas que puedan tener una reacción desfavorable con el biológico.

“La verdad es que estoy muy contenta y tal y como recomendamos en la reunión de la Conago, se había dicho que iba a ser en escuelas y yo insistí mucho en esa reunión que lo importante es que fuera en los centros de salud, porque nuestros adultos mayores que tienen alguna enfermedad crónica, como hipertensión y diabetes, puede haber una mayor reacción en ellos”, expresó.

La gobernadora agradeció la respuesta favorable que han mostrado los adultos mayores para acceder a la inmunización y felicitó al señor Ramón Durán Cabrera, de 64 años, quien fue el primer adulto mayor en Sonora en ponerse su vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 en el municipio de Cucurpe.

Qué bien que las primeras vacunas se apliquen en municipios pequeños y lejanos

Qué bien que la vacuna en contra del Coronavirus se empezó aplicar en los municipios más pequeños y lejanos, porque les es muy difícil acudir a los grandes centros de población. Es una medida acertada por parte de las autoridades de salud. Las vacunas se están aplicando a personas mayores de 60 años, por lo que no hay que desesperarse, todas alcanzarán.

El primer día del programa de vacunación tuvo buena respuesta por parte de los habitantes de los 45 municipios en done se aplicó, por lo que se espera que así sea en toda la entidad. La dependencia cuanta con personal capacitado para atender a la población sin ningún problema. Ojalá todo se lleve a cabo de acuerdo a los planeado por la secretaría de Saludad estatal.

En el CAAP no hay en existencia el medicamento Metformina para las personas diabéticas

En el Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (Caap), mejor conocido como hospital Materno Infantil, no hay en existencia el medicamento Metformina, que es lo que toman las personas diabéticas para controlar la azúcar en la sangre, por lo que urge una buena dotación del producto, ya que en ese centro médico es en donde se atiende a la población de Hermosillo.

Aquí se atienden a las personas diabéticas de Hermosillo y otros lugares del estado, que no cuentan con servicio del Seguro Social, Issste e Isssteson; también se atienden a los afiliados al Seguro Popular…No hay que centrar toda la atención en la vacuna contra el Coronavirus, dejando por fuera otras enfermedades que en Sonora requieren de mucha atención.

Nuestra entidad ocupa el primer lugar en enfermos diabéticos y de personas con exceso de peso, por lo que no debemos sentirnos muy orgullosos con estos liderazgos…Es que no le hacemos caso a los médicos de comer sano, pero también, uno come lo que tiene y puede comprar y no lo que debe de comer. Todas las dietas recomendadas por los médicos son caras, que ni ellos mismos las puedes llevar.

Por lo tanto, urge que la secretaría de Salud surta de Metformina al Hospital Materno Infantil, porque los enfermos que no puedan comprar el medicamente por falta de dinero, podrían morir, por más que se cuiden…Un llamado al secretario de Salud, Enrique ClaussenIberri, porque estoy seguro de que él no conoce esta situación…Este lunes visité este lugar y era una queja generalizada…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

[email protected]

Twitter: elreporteroson