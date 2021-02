Acaba pandemia del Coronavirus con planes a vacacionistas y afecta al turismo local

La pandemia del Coronavirus acabó con los planes de vacacionistas de Semana Santa que año tras años tienen la costumbre de visitar las playas sonorenses de Puerto Peñasco, Bahía Kino, Guaymas-San Carlos y demás del Sur de la entidad. El Coronavirus todavía aguantará el resto del año…Esto dañará la economía que depende directamente de esta actividad, restaurantes, hoteles y demás prestadores de servicio. Por eso, no hay que poner todos los huevos en el mismo sartén”.

Para vacunar a todos los sonorenses cuando menos se necesitan seis meses, pero las vacunas están llegando a “cuenta gotas” a la Ciudad de México, para luego distribuirlas al resto del país. Esperemos que las autoridades de Salud estén preparadas para aplicarlas y disminuyan los registros de la enfermedad…Son dos vacunas, primera aplicación y 30 días después otra, ¿Porqué no solo una? Bueno, eso ya no depende de las autoridades del país.

En Sonora, tanto la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, como el secretario de Salud, Enrique ClaussenIberri, han manifestado que solo esperan el arribo de las vacunas para empezar la aplicación de la segunda dosis, primero a los médicos, enfermeras y todo el personal que laboran en hospitales y clínicas de salud…Después, se empezarán a vacunar a la población en general. Qué bien. La secretaría de Salud ha demostrado que tiene capacidad para atender a toda la población.

Las vacunas llegaron ayer y desde hoy los adultos mayores recibirán la primera dosis que posteriormente se extender a todos los grupos de edad y así podamos andar un poco más tranquilos. Ojalá no nos andemos quejando después de que esta no sirvió porque siempre no dio la enfermedad. A lo mejor nos pega el Coronavirus en forma más calmada, como una gripe fuerte, en donde se requieran de tres días para ponerse bien nuevamente, sin hospitalización… por supuesto.

Hay que tener fe, mucha fe y muy pronto esa terrible enfermedad pasará y solo quedará como un mal recuerdo para todos los sonorenses; pero siempre ha logrado llevarse a muchos seres queridos…Así es la vida, cuando no es una cosa es otra, pero siempre tenemos que ir a rendirle cuentas al gran creador…Dicen que Sonora ya pasó al color amarillo, en los colores de la salud y ya son menos los enfermos que se registran… Yo veo muchos muertos los que se reportan.

Muy mal que quieran sembrar inestabilidad inventando masacres

Ayer el comisionado de Búsqueda de Personas para el estado de Sonora, José Luis González Olivarría, lamentó que en redes sociales haya circulado la información de una fosa con cuerpos de migrantes hallada en Puerto Peñasco, lo cual fue una información falsa, pero siembra temor entre la ciudadanía.

Con toda razón, expresó que son publicaciones que duelen, principalmente a quienes tienen un familiar o amigo desaparecido, o que estén intentando cruzar la frontera a Estados Unidos, “me da mucha pena, no sé qué tipo de mente retorcida esté publicando esto”, comentó y en verdad que es lamentable que recurran a ese tipo de información que solo trata de desvirtuar una realidad muy distinta a la que vivimos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios

