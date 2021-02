“Amarran” registro los partidos PT, PVEM y Panal, “se cuelgan de la cola” de Morena

Con el fin de no perder el registro en las próximas elecciones del 06 de junio, los partidos del Trabajo (PT); Nueva Alianza (Panal); y, Verde Ecologista (PVEM), se “colgaron de la cola” de Morena, a unos días de que se cerrara el plazo. Los cuatro partidos presentaron el convenio de candidatura común a la gubernatura de Sonora, que llevará por nombre esta alianza “Juntos haremos historia en Sonora”. Los dirigentes de los partidos “satélites” muy confiados de que Morena obtendrá votos para todos. Estos tres partidos apoyan a Alfonso Durazo Montaño.

De esta forma, aseguran el registro por tres años más y los dirigentes seguirán viviendo como príncipes sin preocupaciones. Jacobo Mendoza Ruiz, dirigente de Morena en Sonora, informó que a los cuatro partidos los une la voluntad de sacar adelante al estado, de transmitirle a la ciudadanía que se puede recuperar, garantizar el Estado de Derecho, la recuperación económica, las libertades públicas y dar a los ciudadanos la oportunidad de rectificar el proyecto de la Cuarta Transformación que en el 2018 hemos iniciado, señaló.

Qué curioso, ni Jacobo Mendoza, ni Alfonso Durazo, han vivido en Sonora en los últimos años. Jacobo nació en Hermosillo en el sexenio de Manlio Fabio Beltrones, porque su papá abrió una tienda de uniformes contra esquina de palacio de Gobierno.

Después se lo llevaron a vivir a la Ciudad de México en donde cursó toda la educación primaria, secundaria y profesional, regresando ya adulto como militantes de Morena… Durazo también llegó de México como brazo fuerte de López Obrador y los nombraron dirigente de Morena en Sonora.

Cuando a Durazo lo postularon candidato a senador por Morena, llegó Jacobo y lo nombraron dirigente de Morena…No sé el por qué hablan tan mal de Sonora, de sacar adelante al estado, de recuperar al estado, recuperar las libertades económicas y públicas…Tanto Jacobo Mendoza, como Alfonso Durazo, casi nunca han vivido en Sonora…Alfonso ha vivido más en el extranjero que en Sonora. Luis Donaldo Colosio Murrieta lo mandó a estudiar por todo el mundo.

Ninguno de los dos tiene autoridad moral para venir a criticar a los gobiernos anteriores de Sonora, menos al actual, en donde ha habido mucha inversión extranjera y nacional y, ahí está el desarrollo que ha tenido la entidad en los cinco años…Quedarían mejor que dijeran qué hará Durazo en caso de ganar la elección a gobernador…Las campañas de ataques a los actuales gobiernos y a los candidatos opositores en Sonora no funcionan. Pero esta es la línea que traen de Morena.

Pide Salud Sonora no relajar medidas contra contagios COVID-19 por baja ocupación hospitalaria

La ocupación hospitalaria para Covid-19 en el estado presenta una baja; actualmente, las unidades públicas están al 34 por ciento y las privadas al 26 por ciento, sin embargo, la transmisión del virus sigue activa, por lo que no deben relajarse las medidas de prevención, informó Enrique Clausen Iberri. El secretario de Salud en el estado señaló que en Hermosillo la ocupación total es del 41 por ciento, en la Secretaría de Salud 32 por ciento, 44 por ciento en el IMSS, 31 por ciento en el Isssteson y 70 por ciento en el Issste; en

Navojoa la ocupación total es de 40 por ciento, en la Secretaría de Salud 32 por y 45 por ciento en el IMSS; en Ciudad Obregón la ocupación total es del 44 por ciento, 21 por ciento en la Secretaría de Salud, 55 por ciento en el IMSS y 17 por ciento en el Isssteson.

Explicó que, si bien la ocupación hospitalaria tiene actualmente una tendencia a la baja, no es motivo para dejar de aplicar las medidas de higiene y prevención contra el Covid-19, ya que esta varía diariamente y conforme a la movilidad de la población.

“Se debe romper la cadena de contagio evitando reuniones sociales, el 14 de febrero es motivo de reuniones sociales, sin embargo, en esta ocasión será diferente, podemos celebrar con reuniones virtuales o llamadas a los seres queridos, sin necesidad de hacer festejos que propicien la propagación del virus”, resaltó.

Se debe recordar, agregó, que los virus se mantienen flotando en el ambiente durante horas en ambientes cerrados, por lo que no es recomendable reunirse con personas ajenas a los habitantes de la misma casa. Mencionó que si la población no acata el distanciamiento social y no realiza las acciones de higiene como el uso de cubrebocas y lavado de manos, se espera una tercera ola de contagios, aunado también a si no se reduce la movilidad.

Clausen Iberri reiteró el llamado a estar atentos a síntomas sospechosos a Covid-19, como: dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, pérdida del sentido del gusto u olfato, entre otros y en caso de presentar alguno, acudir a la unidad Anticipa más cercana…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

[email protected]

Twitter: elreporteroson