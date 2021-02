Se habla mucho de las vacunas para combatir el Coronavirus, pero no llegan a Sonora

Se habla mucho de vacunas para contrarrestar el Coronavirus, pero estas no llegan a México, por lo que es la misma, o peor, porque sabemos que existen, pero no se cuenta con ellas. Las poquitas que han llegado, se han aplicado a personas que laboran en el sector salud, como médicos, enfermeras, camilleros, afanadoras, trabajadores de limpieza, etc., en su gran mayoría de la Ciudad de México. Para mediados de año se esperan atender a toda la población general.

Dependemos de otros países y de contar con recursos económicos para comprar la vacuna, así por cualquier lado estamos amolados, principalmente la población de la tercera edad, que es la más vulnerable. Estas personas, por lo general tienen alta presión, diabetes o cáncer…Esta es la razón por la que en Sonora todos los días de registran más contagios y muertes, porque no se puede hacer nada para salvarles la vida. También están muriendo jóvenes y hasta niños.

La verdad es que no se puede hacer mucho cundo las personas llevan la enfermedad avanzada, pero sí cuando esta empieza. Por eso en cualquier resfriado con dolor de cuerpo y calentura, hay que acudir al médico, o a los hospitales y clínicas del sector salud, tantodel gobierno federal o estatales. Vale más un paso a tiempo para poder contarlo después y no convertirnos en parte de las estadísticas…Es una enfermedad muy seria que no tiene cura y la única esperanza es la vacuna.

Me habló una persona que dijo ser “servidora de la nación” y me aseguró que después del 15 de febrero llegan las vacunas para combatir la Covid-19 a Sonora, no sé si para la población en general o para médicos, enfermeras, trabajadores que laboran en los centros de salud. Espero que sea para todos, para no tener que ir a los Estados Unidos a comprarla. En la Unión Americana ya se encuentran en existencia en todas las farmacias y en los grandes centros comerciales. Qué bien.

Reeligen a Ario Bojórquez Egurrola como dirigente de la Canaco Hermosillo

En asamblea celebrada este jueves en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios, Turismo, reeligieron por dos años más (2021-2022), al Ingeniero Ario Amadis Bojórquez Egurrola, para que permanezca al frente de los comerciantes de Hermosillo…Este joven aún, ha hecho un buen trabajo al frente de la Canaco, por los que no se equivocaron los electores…No tengo el gusto de conocerlo, es hijo de un buen amigo del barrio de San Benito, que nos criamos juntos desde chamacos.

Su papá fue, Jesús Bojórquez, mejor conocido como “El cacho Bojórquez”; también se le conoció como José Luis, porque editaba una revista de la Junta de Agua de Hermosillo que se llamaba “La Gotita de José Luis”…En nuestra juventud adulta trabajamos en las estaciones de radio XEBH y XEHQ, de la familia Hoeffer Obregón…El Cacho no hace mucho tiempo que murió, dejando miles de anécdotas, unas ciertas y otras inventadas, pero divertidas todas ellas.

Firman convenio Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Nueva Alianza

Ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los dirigentes estatales de Morena, Partido del Trabajo, Nueva Alianza Sonora y el Partido Verde Ecologista, presentaron el Convenio de candidatura común a la gubernatura que llevará como nombre «Juntos haremos historia en Sonora». El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacobo Mendoza Ruiz, en rueda de prensa y cuidando los protocolos de salubridad, explicó que a los cuatro institutos políticos los une el proyecto de transformación que encabeza Alfonso Durazo Montaño.

“Nos une la voluntad de sacar adelante el estado, de transmitirle a la ciudadanía que podemos recuperar el estado, garantizar el Estado de Derecho, la recuperación económica, las libertades públicas y dar a los ciudadanos la oportunidad de ratificar el proyecto de la Cuarta Transformación que en el 2018 hemos iniciado”, abundó.

Por su parte, el vocero de Morena y representante de partido ante el órgano electoral, Adolfo Salazar Razo, explicó que el convenio incluye 10 distritos electorales de los 21 que existen en Sonora, donde las cuatro fuerzas políticas irán juntas al proceso electoral. Explicó que en un solo cuadro aparecerán los cuatro logos de los partidos que llevarán el nombre del candidato Alfonso Durazo Montaño.

En tanto, Ramón Flores Robles, coordinador estatal del PT, recordó que su partido ha sido aliado histórico de Morena en los procesos electorales y fieles al mandato de la Cuarta Transformación. “Estamos orgullosos de caminar con una persona (Durazo Montaño) que ha hecho historia de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy hablar de Sonora es caminar juntos en este proyecto, junto con otras fuerzas electorales que llevan el sentir de la población».

En tanto, Javier Ceballos, dirigente de Nueva Alianza Sonora, celebró que junto con Morena, PT y PVEM se haya podido lograr la coincidencia de llevar como candidato a Durazo Montaño. “Estamos orgullosos de caminar con una persona (Durazo Montaño) que ha hecho historia de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy hablar de Sonora es caminar juntos en este proyecto, junto con otras fuerzas electorales que llevan el sentir de la población».

Por último, Omar Del Valle Colosio, dirigente del PVEM, se dijo gustoso de celebrar el convenio porque se trabajará en torno a una agenda en común, “donde cada una de las fuerzas políticas que representan esta alianza trabajan para sumar e impulsar un proyecto de transformación en Sonora…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

