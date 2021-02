Realiza Gobernadora Claudia Pavlovich gira de trabajo por Puerto Peñasco

Para que más sonorenses tengan acceso a la salud, se fortalece la infraestructura hospitalaria en la entidad, señaló la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al realizar una intensa gira de trabajo por Puerto Peñasco, donde supervisó la obra de ampliación del Hospital Comunitario, entregó becas y estímulos educativos y realizó un recorrido por las instalaciones del C5i en este municipio.

Acompañada del presidente municipal Ernesto Munro, la gobernadora supervisó la obra de ampliación del Hospital Comunitario de Puerto Peñasco, con la que se busca ofrecer un mejor servicio a los habitantes de este municipio y de la región; los trabajos incluyen ampliar las áreas de urgencias; neonatos y servicios generales: almacén general, oficinas de mantenimiento, comedor y cocina.

Durante el recorrido, destacó que se habilitará un segundo quirófano utilizado actualmente como área de recuperación, reubicando esta última al área de almacén temporal interno. Además, se remodelará el área de Central de equipos y esterilización (CEyE) y demás servicios tributarios del área gris del hospital y se creará una sala de shock, pediluvio y estación de camillas.

“Necesitamos aumentar nuestra capacidad en los centros de salud de los municipios pequeños y aquí en Peñasco necesitamos tener mayor capacidad en los quirófanos. Vengo de supervisar la obra de ampliación del hospital comunitario de aquí de Puerto Peñasco, se está haciendo un área de neonatos, una parte almacén y otro quirófano para que esté mucho más completo el hospital de aquí”, indicó.

En esta gira de trabajo por este municipio, la gobernadora Pavlovich recorrió además las instalaciones del C5, centro de mando donde se reciben las llamadas de emergencia de esta región noroeste de la entidad y el cual cuenta con operadores del 9-1-1, videovigilancia y se colabora con la Sedena, PESP, Policía Municipal, Bomberos y Cruz Roja, para la atención de emergencias.

Asimismo, entregó becas y estímulos educativos por parte del Instituto de Becas y Crédito Educativo, para estudiantes de primaria y secundaria; becas de capacitación para el trabajo por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson), para nuevos cursos de reparación de motores fuera de borda y el de reparación de lanchas de fibra de vidrio; además inauguró las áreas facilitadas por la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco (UTPP) donde se ofrecerán los cursos Icatson, de manera presencial, cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Muchas personas dudan que López Obrador haya estado enfermo de Covid-19

Hay personas que dudan que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya padecido Coronavirus, porque regresó a sus actividades después de la enfermedad en forma muy campante, que ni siquiera usa cubre bocas y que no le va a pedir a los mexicanos que lo usen, porque en México no se impone nada y que es responsabilidad de cada uno el usarlo o no, el cuidarse para no contagiarse o no…A lo mejor solo le dio una gripe pasajera y le hicieron creer que era Covid-19.

Los mexicanos esperaban que López Obrador enviara un mensaje a la Nación para evitar contagiarse y, resulta que no. Él seguirá igual, sin usar cubre boca, no sé si se lave manos muy seguido, me imagino que no saluda de mano, porque las demás personas no lo hacen, pero la forma caprichosa de cómo actúa, es un mal ejemplo para los mexicanos. Afortunadamente la gente ya lo conoce y saben que es “contreras”, ojalá no le vaya a pegar Coronavirus de verdad.

Las personas que contraen la enfermedad del Coronavirus de la misma edad del presidente López Obrador, no se levantan de la cama a la semana, como lo hizo el Presidente, a enviar un spots al pueblo de México, en donde decía que estaba bien y, tres días después, otro, diciendo que ya se había aliviado para volver a las conferencias de prensa “mañaneras”. En fin, que bueno que el Señor Presidente se encuentra bien de salud, para que gobierne en sus cinco sentidos.

Nueva ley facilita apertura de nuevos negocios y fortalece competitividad del Estado: Gobernadora

Con la aprobación por unanimidad en el Congreso del Estado de la iniciativa de ley para la agilización de trámites para la apertura de nuevos negocios, propuesta desde el Ejecutivo, se fortalece la reactivación económica e impulsa el desarrollo en la entidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y será un gran impulso a la economía local una vez que termine la condición de emergencia por la pandemia COVID-19, enfatizó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

La mandataria estatal, quien reconoció el apoyo de los legisladores locales para aprobar la iniciativa, indicó que la propuesta enviada el pasado mes de diciembre al Congreso del Estado y que nació dentro de las acciones del Pacto Para Que Siga Sonora, será integrada como la categoría de “Incentivos extraordinarios, para actividades de bajo riesgo, que impacta de manera directa a las Mipymes”, en la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Sonora.

“Es un paso importante para impulsar la reactivación económica en Sonora, era algo que se venía empujando desde hace tiempo y hoy ya es una realidad, por lo que agradezco y reconozco el compromiso de los diputados para aprobar esta iniciativa, para que la apertura de un negocio sea más ágil y que al final vendrá a generar empleos y fortalecer el desarrollo en el estado, dando las mayores facilidades a las personas y empresas que desean reactivar o iniciar un negocio en Sonora y sin perder de vista la seguridad y salud de las y los sonorenses”, afirmó…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

