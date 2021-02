Podría aferrarse el Coronavirus hasta el día de las elecciones; cuatro meses más

A como se está viendo la situación en el país con relación a la pandemia del Coronavirus, esta no pasará en breve y tiene posibilidades de aferrarse más en nuestro territorio, por lo que resultará un problema el día de las elecciones. En Sonora se nombrará a nuevo gobernador, 72 alcaldes, 22 diputados locales y siete federales, por lo que se podría dar el caso de que haya ausentismo en las urnas…Me imagino que esto ya lo tienen contemplado las autoridades electorales.

No se puede llevar postular a un gobernador con un 10 o 15 por ciento de la votación del listado nominal, tampoco a los presidentes municipales, diputados locales y federales. Aunque la ley dice que el que tenga mayoría de votos gana, al menos que la hayan cambiado. Pero no, necesitamos a un gobernador aprobado por la mayoría de los sonorenses en edad de votar…Además, es necesario que se una vez se vayan buscando mecanismos más ágiles para avanzar en las colas.

En pasadas elecciones, los funcionarios de casillas no han llegado a la hora establecida, toman demasiado tiempo para instalarse, mientras que la ciudadanía empieza a formar largas filas para ganarle al calor. Estas elecciones serán el 06 de junio, uno de los meses más calurosos, al menos en gran parte de Sonora, es domingo, cuando la gente se levanta tarde y, hace un sacrificio al levantarse temprano y desocupase de esa obligación cívica y no sufrir de las altas temperaturas.

Las autoridades electorales desde mucho tiempo antes del día de la votación aseguran que todo se encuentra listo, pero a la hora de la verdad cuando no falla una cosa falla otra. La más común es que no llegan temprano los funcionarios de casilla; otra, que no llegan las boletas de votación, los muebles, los lápices y crayones; además, el agua para los funcionarios y a la hora de la comida, tampoco llega el “pipirín”. Todo esto atrasa el proceso de votación y muchas personas se van.

No se puede esperar haciendo cola al raso del sol por horas, con temperaturas arriba de 40 grados centígrados a la sombra, al sol, 43 o 45 grados. Sin embargo, muchas personas aguantan para cumplir con su obligación ciudadana, otras, porque les pagaron por votar por equis candidato y hay personas a su alrededor que los están vigilando…Muchos candidatos y sus partidos llevan gentes a votar en camiones, les pagan y les dan su torta y con eso se crea el compromiso.

Lo ideal sería que la ciudadanía votara por su candidato favorito, pero los partidos y sus candidatos se aprovechan de la necesidad de las familias y les pagan cierta cantidad de dinero para que voten por ellos. No crean que es mucho dinero, es cualquier cosa, pero para ellos, es algo muy importantes…En ocasiones los hacen votar dos o tres veces en diferentes casillas y así es como ganar las elecciones…Dicen que, en el amor, la guerra y la política, todo se vale.

Inaugura gobernadora Pavlovich Planta AT Engine en Hermosillo que generará nuevos empleos

Sonora sigue creciendo con la llegada de empresas extranjeras con grandes inversiones y plena confianza en las y los sonorenses y esta es la única forma de combatir la pobreza y la desigualdad, creando fuentes de empleo bien remunerados, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al inaugurar la nueva planta AT Engine, compañía alemana de la industria aeroespacial, que operará en esta capital.

Acompañada de Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, y Hans Steininger, Marco Fuchs y Alberto Terrazas, miembros del Consejo de Administración de AT Engine, la mandataria estatal agradeció la confianza en Sonora para establecer este proyecto, cuya magnitud y complejidad de productos no tiene precedentes en el país, y con el que, a partir de hoy, se estará construyendo una nueva era industrial en la entidad, por lo que AT Engine México, será un antes y un después para Sonora.

“Sin duda, son tiempos muy difíciles para todos, pero este momento que he esperado tanto, lo valoro más por los tiempos que estamos viviendo, porque una inversión de este calibre, en este momento tan complicado para todos es muy importante; de verdad estoy muy emocionada porque para mí realmente eliminar la pobreza y las brechas se hace con empleos, y empleos bien remunerados”, expresó la mandataria ante dirigentes de cámaras empresariales presentes en la inauguración.

La gobernadora Pavlovich detalló que, desde el inicio de su administración, vio en el sector aeroespacial un acelerador del desarrollo económico, por las magníficas oportunidades que brinda a quienes trabajan en él. Por ello, se trabajó para atraer este ambicioso proyecto, que al principio se veía tan difícil que llegara a Sonora, pero hoy es una realidad.

Por su parte, Hans Steininger agradeció el apoyo brindado por parte del Gobierno del Estado para lograr establecerse en Hermosillo, donde, sin duda alguna, se encuentran las condiciones ideales para detonar la industria aeroespacial…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana con el favor de Dios

