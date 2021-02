Hasta ahora Morena tiene tres aspirantes mujeres a la alcaldía de Hermosillo

Con el fin de disfrazar la democracia interna en Morena, la diputada local Diana Platt Salazar y la investigadora universitaria, Reina Castro Longoria, que también es senadora suplente de Lily Téllez, se registraron como precandidatas a la presidencia municipal de Hermosillo. Sin embargo, la candidata será la alcaldesa Célida López Cárdenas, que buscará la reelección. Ambas aspirantes solo se prestarán para que la militancia diga que existe democracia al interior en el partido.

Este experimento sí les servirá a los partidos de oposición que sabrán qué tanta aprobación tiene la alcaldesa dentro de Morena, porque se podría dar el caso de que Diana y Reina lograran más votación y esto pondría en peligro la reelección de López Cárdenas. En político todo puede suceder, como la coalición de los partidos PRI, PAN y PRD, para postular a un mismo candidato a gobernador, en la persona de Ernesto “El borrego” Gándara Camou.

Todavía vendrán muchos cambios en la política, hasta que desaparezcan los partidos, que le cuestan mucho dinero al pueblo de México. En esta elección a nivel nacional no sé cuantos partidos participarán, pero ninguno se mueve con recursos propios, pero el Gobierno federal, con tal de que en el extranjero hablen de la democracia de México, derrocha este dinero que le cuesta mucho dinero al pueblo juntarlo. Las cámaras de senadores y diputados no funcionan.

Las cámaras están en su derecho de evitar el registro de más partidos políticos, también el Gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral (INE). De la noche a la mañana aparecieron partidos como “arte de magia” y los empezamos a ver en los medios de comunicación, principalmente en la televisión. Los canales con transmisión nacional publicitan esos partidos, la mayoría de ellos no existe en Sonora, a lo mejor más adelante los tendremos.

Personas con enfermedades crónicas deben llevar control adecuado de su padecimiento

Quienes padecen una enfermedad crónica deben buscar atención médica oportuna y llevar un control adecuado del padecimiento para evitar complicaciones futuras, sobre todo para que el COVID-19 no sea más grave en ellos, informó Enrique Clausen Iberri, tras informarse que este día se registraron 30 decesos más y 350 nuevos contagios en el estado.

El secretario de Salud en Sonora dio a conocer que este viernes en la mayoría de los decesos confirmados, los pacientes tenían un antecedente de alguna enfermedad crónica, por lo que llamó a la población a fomentar el autocuidado. “De las 30 muertes informadas hoy, 26 de las personas contaban con un antecedente de alguna enfermedad crónica, por eso es muy importante que no se descuide la salud, tener una cultura de autocuidado”, indicó.

Clausen Iberri destacó la importancia de no dejar de lado el tratamiento, mucho menos en tiempos de pandemia, ya que más que nunca se necesita estar lo más sano posible y tener el sistema inmune fuerte. “Toma tu medicamento tal como te lo indica tu médico, realiza ejercicio regularmente, hay rutinas que se pueden hacer sin necesidad de salir de casa, aliméntate sanamente, todas estas acciones crean hábitos saludables que te ayudan a controlar la enfermedad.

Muere de un paro cardiaco José “Pepe” Peralta Montoya, profesor de la Unison

Con una desalentadora noticia despertó la comunidad académica de la Universidad de Sonora debido al desafortunado deceso del maestro José «Pepe» Peralta Montoya, emblema del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación del alma máter.

Fue un infarto fulminante lo que causó la muerte del docente, quien habría entregado 34 años a la labor de enseñanza, marcando el camino de diversos alumnos que se desempeñan como comunicadores en la actualidad.

Las redes sociales se llenaron con mensajes de resignación por parte de sus pupilos para su familia, especialmente para su esposa María del Carmen Haufon, y para sus hijas, María René y María José, quienes atraviesan por la etapa de duelo.

De acuerdo con el testimonio de los estudiantes que tuteló durante su vida académica, Peralta Montoya (ya jubilado) profesó un amor incomparable no solo con la comunicación, sino con la forma de enseñar la misma.

“Son casi 34 años de historia la que nos avala, y a lo largo de 34 años hemos formado comunicadores que actualmente están destacando y se están desarrollando como profesionales”, expondría el maestro en un video, de 2016, para anunciar la escuela de Comunicación de la Unison. Descanse en paz.

[email protected]

Twitter:elreporteroson