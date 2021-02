La vacunación es importante para proteger la salud: Gobernadora Pavlovich

Para proteger la salud de la población y se retome el desarrollo del turismo a nivel nacional, estatal y municipal, es de gran importancia el proceso de vacunación contra el COVID-19, sostuvo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en la instalación de la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, donde planteó una cruzada nacional para erradicar el turismo sexual infantil, con protocolos que inhiban esta condenable práctica.

Durante su participación como presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en el inicio de los trabajos de las mesas temáticas, encabezadas por Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur y coordinador de la Comisión de Turismo de la Conago; y Braulio Arsuaga Losada, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET); la mandataria estatal se pronunció para efectuar una cruzada nacional para erradicar el turismo sexual infantil, y en este momento sería importante capacitar al personal del sector turístico para que sea la primera línea de detección.

“Lamentablemente, ocupamos un no muy honroso segundo lugar después de Tailandia en este tema y creo que podemos hacer un gran esfuerzo todos nosotros para poder capacitar a toda la gente del sector turístico, pero sobre todo hacerlo de una manera ordenada, sin ahuyentar al turista, porque no se trata de eso, son políticas que tenemos que hacer hacia el interior del sector, pero no podemos dejar este tema por un lado”, puntualizó.

El ingreso de pederastas a México cada año, es una amenaza para niñas y niños, detalló la titular del Ejecutivo Estatal, de ahí la importancia de este tema y añadió que convocará al Gobierno Federal para hacer una sinergia de recursos que permita avanzar para erradicar esta problemática en el país.

La gobernadora Pavlovich resaltó la importancia de las mesas de trabajo que se realizarán en la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, para establecer políticas públicas e incentivar a este sector, sin embargo, en estos momentos es primordial primero contar con una política de vacunación contra el COVID-19 para atraer a más visitantes a los destinos turísticos de México.

La nota policiaca se ha convertido en la principal en los medios de comunicación

La nota policiaca es la fuerte de los diarios de Hermosillo que antes publicaban información general, dándole preferencia a la política, economía, finanzas, deportes, entre otras, porque Sonora se ha convertido en un estado violento, en donde los 72 municipios sufren los estragos de las bandas del crimen organizado. No sé qué hace la guardia nacional en el estado, que llegan al lugar de los hechos después de que los atracadores abandonan el lugar.

En los enfrentamientos de las bandas criminales, todos los elementos de las fuerzas policiales llegan “hacer bola”, desde las policías municipales, estatales, federales y miembros del ejército, sin tener una idea de lo que está pasando…En los municipios se miran en todos los barrios y colonias patrullas “vigilando” y, al registrarse un hecho de violencia, no se ven por ningún lado. ¿Será tanto así el control que tiene la delincuencia de las fuerzas policiacas?

Los enfrentamientos a balazos de carro a carro, las balaceras, los crímenes a sangre fría, los robos a negocios y personas son hechos que se dan todos los días y no hay autoridad que los frenen, a pesar de contar con muchas fuerzas policiacas…Las policías municipales y la de seguridad pública estatal, son preventivas, pero no previenen nada. Las otras son investigadoras (Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC), hacen lo que pueden de acuerdo a sus capacidades.

La alcaldesa de Hermosillo anda más preocupada por su reelección que por la ciudadanía

La alcaldesa, Célida López Cárdenas, anda más preocupada por su reelección, que, por brindar seguridad a los hermosillenses, además, quiere andar en campaña por la alcaldía sin dejar su cargo público, que por que la ley lo permite, pero debe de ser honesta y competir en las mismas condiciones de los demás competidores, con un “suelo parejo”…

A lo mejor tiene miedo de no volver al puesto, en el supuesto caso de que haya problemas poselectorales.

Los gobernantes deben de buscar la forma de frenar la violencia en Sonora, antes de dejar los cargos públicos, porque se irán y dejarán la “Víbora chichando”, en un estado de cero violencia en años atrás…Al igual que Hermosillo, una ciudad “santa”, que podías dejar los vidrios abiertos de tu auto y al regresar encontraban todo intacto, que hasta parecía que alguien te lo estaba cuidando. Los tiempos cambian, las personas cambian y los gobernantes también.

Detienen a Mario Marín, ex gobernador de Puebla, acusado de tortura

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, tras realizar un cateo a un domicilio ubicado en el puerto de Acapulco, Guerrero. Tras varios meses de investigaciones de gabinete y campo, Marín Torres, acusado del delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, fue ubicado por un grupo especial de la FGR, quienes obtuvieron la orden de cateo y procedieron a su captura.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el político poblano será traslado a Quintana Roo.

Desde mayo de 2019, Marín Torres contaba con una ficha roja de Interpol, por lo que era buscado por la justicia en más de 190 países. Un mes después, en abril del mismo año, el Primer Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo giró una orden de aprehensión en contra del exmandatariopriísta Mario Marín y el empresario KamelNacif, con lo que revocó la decisión del juez Segundo de Distrito de la entidad que había negado librar el mandamiento judicial.

Al respecto, la periodista Lydia Cacho señaló que el ex director de la Policía de Puebla, Hugo Adolfo Karam, también es buscado por la Interpol y los “tres fueron parte de una red de autores intelectuales de mi tortura, fui torturada por haberle dado voz a cientos de niñas y niños que fueron explotados sexualmente en una red de trata en la que traían a gobernadores, senadores, empresarios para explotar sexualmente a niñas y niños de entre 4 y 13 años”…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

