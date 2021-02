Hermosillo se ha convertido en una ciudad violenta; a diario asesinan a personas

Hermosillo se ha convertido en una ciudad violenta, en donde acribillan, matan a sangre fría con arma de fuero y blanca y, al parecer, no hay autoridad que pueda frenar la ola de crímenes…La policía municipal no hace nada para prevenir los asesinatos, porque al parecer, son delincuentes conocidos. Ya no es como antes que venían personas de fuera a cometes sus fechorías a nuestra ciudad y a nuestro estado.

Los policías deben de conocer a todos los grupos de delincuentes que operan en la ciudad, pero no los detienen por miedo o por tener compromisos con ellos. Por miedo, porque hay bandas delictivas que los amenazas a ellos y a sus familiares y prácticamente se encuentran imposibilitados para hacer algo…Los policías estatales, por su parte, tienen más compromisos que los municipales, por lo que estamos amalados los ciudadanos.

Conozco policías, unos viejos y otros más nuevos, que se ubican en la realidad, consciente de que no se puede combatir a la delincuencia organizada en forma desigual, cuando los “malos” traen armamento de alto poder con mucho parque disponible y ellos traen su pistola y armas largas con poco parque. La realidad es que la delincuencia todos los días asaltan a personas, hay balaceras de carro a carro, asaltos a cada habitación y negocios.

El problema más serio es que andan muchas personas armadas con pistolas fajadas a la cintura y, en sus carros, traen armas largas como metralletas de las conocidas como “cuerno de chivo” y R-15, que los policías municipales no aguantarían contra ellos. Sin embargo, las policías son muchas y en comunicación directa, que, en caso de una balacera, nada más piden refuerzos y llegan todas las corporaciones y hasta el ejército.

El centro comercial de Hermosillo parece un pueblo fantasma; cerraron negocios

Me dio tristeza al visitar el centro de la ciudad (primer cuadro), al ver que muchos de los comercios estaban cerrados; al preguntar el porqué, me dijeron que fue una disposición de las autoridades. Otros me dijeron que cerraron porque no es negocio permanecer abierto, ya que no hay suficiente clientela como para seguir adelante, vale más cerrar y esperar tiempos mejores…Esto viene a frenar el crecimiento económico de la ciudad.

Todo esto a causa de la pandemia del Coronavirus y que este mal ya prepara otra oleada que vienen más fuerte sin respetar a niños, jóvenes, adultos y por supuesto, a los adultos mayores…De hecho, hasta ahora, no se sabe cuántas oleadas más llegarán al mundo, por lo que vale más cuidarse, pero no se sabe cómo, porque personas que no salieron para nada de sus casas en el tiempo de pandemia fueron contagiadas…Inexplicable.

Cofepris autoriza el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V contra la Covid-19 en México. Fue el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien en conferencia de prensa dio a conocer la noticia. «Tenemos nueva vacuna en México. La Cofepris ha autorizado el uso de emergencia la vacuna rusa Sputnik V contra la Covid-19», dijo.

La Sputnik V es el tercer fármaco en conseguir el visto bueno de las autoridades sanitarias del país para inmunizar a la población contra el coronavirus. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó la vacuna de Pfizer el 11 de diciembre, la de AstraZeneca el 4 de enero. Este día el gobierno lanzó un sistema de registro por Internet para los mayores de 60 años con el fin de organizar la nueva fase de administración de vacunas en ancianos en cuanto haya dosis disponibles.

“La vacuna rusa Sputnik V es segura, tiene 92 por ciento de eficacia contra la enfermedad Covid, se puede usar de manera segura y es eficaz también en personas adultas mayores. Nos brinda una oportunidad ahora de acelerar el paso en la vacunación contra el Covid en México”, subrayó el subsecretario la mañana de este martes.

El martes la revista científica The Lancet publicó un estudio que confirmó la eficacia del fármaco en más del 91 por ciento de los casos. Una docena de países ya han autorizado este medicamento, entre ellos Rusia, Argentina y Bolivia, pero López-Gatell reconoció que había una “inquietud legítima” entre los mexicanos que con la publicación de The Lancet se ha disipado…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

