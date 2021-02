Registra Sonora 30 defunciones más y 225 contagios nuevos de Covid-19

Afuera de los hogares está una amenaza mortal que es el COVID-19, por lo que no es necesario que la población siga todos los protocolos, participando solamente a reuniones virtuales y siendo ciudadanos responsables, destacó Enrique Clausen Iberri, tras confirmarse este 01 de febrero 30 defunciones más y 225 contagios nuevos en el estado.

El secretario de Salud en Sonora llamó a la ciudadanía a ser solidarios con las demás personas y continuar acatando las medidas sanitarias, para evitar que el virus llegue a los grupos de la población más vulnerables.

“Nos enfrentamos a un ejército contrario que no tiene piedad ni bondad humana, no respeta a los niños, a las mujeres embarazadas, ni a nuestros viejitos, este ejército no está interesado en botines, le gusta robar el aire de los más inocentes, de los más vulnerables, es un ejército invisible y despiadadamente efectivo. Contra él, debemos ejercitar la paciencia”, indicó.

Clausen Iberri añadió que la guerra contra el Covid-19 sigue, y en una situación de guerra nadie le pide a los demás que se queden en casa, sino que lo hacen por elección, para protegerse a sí mismos y sus familias.

“El mundo entero se encuentra actualmente en un estado de guerra por este enemigo cruel y despiadado. Hay gente que aún no lo entiende, pero estamos en una guerra sin armas y sin balas, sin poder ver al enemigo”, señaló.

Hoy se confirmaron 30 decesos por Covid-19, en 15 hombres y 15 mujeres, residentes de: Hermosillo 15; Nogales 3; Cajeme, Caborca y Benito Juárez 2 cada uno; San Luis Río Colorado, Villa Hidalgo, Agua Prieta, Magdalena, Huatabampo y Guaymas 1 cada uno; acumulándose 5 mil 145 defunciones.

Este día se sumaron 225 nuevos casos por Covid, en 123 mujeres y 102 hombres; acumulándose 62 mil 160 casos en total, residentes de: Hermosillo 142; Cajeme 36; San Luis Río Colorado 10; Caborca 9; Nogales 6; Puerto Peñasco 5; Guaymas y Huatabampo 3 cada uno; Magdalena, Santa Ana e Ímuris 2 cada uno; Cananea, Agua Prieta, Navojoa, Altar, Villa Hidalgo y Benito Juárez 1 cada uno.

Se confirmaron 4 casos pediátricos; en 3 niñas y 1 niño; acumulándose mil 106 casos en total, y se notificaron 2 casos en mujeres embarazadas, con un total de 443… A la fecha se han recuperado 53 mil 775 personas de Covid-19 en Sonora… Casos COVID-19 en Sonora 62,160 casos confirmados y 5,145 defunciones.

Emotiva toma de protesta de Ernesto Gándara como candidato a gobernador por el PAN

Me gustó el evento en donde Ernesto Gándara Camou tomó la protesta como candidato del PAN a la gubernatura de Sonora; fue un acto sencillo, pero con mucho entusiasmo, en donde tanto el candidato como los panistas se veían felices y contentos. Marco Cortez y Ernesto Munro Palacio, al igual que Ernesto, a la altura de las circunstancias y muy seguro de que ganarán la elección a gobernador en las próximas elecciones del 6 de junio.

Gándara Camou se veía contento al levantar la mano derecha y decir “sí protesto”, mientras los directicos de Acción Nacional se mostraban satisfechos por la decisión tomada por su partido de postular al popular “borrego”, un hombre muy querido por los sonorenses…Ernesto nació en esta ciudad capital, en la colonia Centenario y es hijo de César Gándara, ex alcalde de Hermosillo…El tocayo ha sido Senador de la República y presidente municipal de Hermosillo, entre otros cargos.

David Figueroa se declara listo para buscar la presidencia municipal de Hermosillo

Platiqué con David Figueroa Ortega, en torno sus aspiraciones políticas y me confirmó que sí va por la alcaldía de Hermosillo por el partido Movimiento Ciudadano (MC) y me dio mucho gusto. David es un buen político, un buen ciudadano, trabajador, decente y muy buen amigo, por lo que los hermosillenses se sacarían la lotería al votar por él en las próximas elecciones del 6 de junio. Volverá a intentarlo, en las pasadas elecciones fue candidato independiente al mismo cargo.

Ahora viene respaldado por un buen partido (MC), que ha crecido mucho en los últimos años, por lo que tiene muchas posibilidades de ganar la elección…Los partidos necesitan buenos candidatos para ganar y David podría ser uno de ellos. Además, tiene experiencia como cónsul de México en San José y Los Ángeles, California, dirigente estatal del PAN, diputado federal y alcalde de Agua Prieta, entre otros cargos importantes…Es un joven maduro y empresario minero…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

[email protected]

Twitter: elreporteroson