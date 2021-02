Empatan a cero Pumas y Atlas

En un partido carente de emociones y sin ritmo, los Pumas de la UNAM fueron incapaces de superar en casa al Atlas, sotanero general del torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, al empatar sin goles en el Estadio Olímpico Universitario, en partido de la cuarta jornada del certamen.

Bajo un intenso sol invernal de mediodía en la capital mexicana, Pumas resintió la ausencia de su goleador Juan Ignacio Dinenno lesionado, ya que cumplió su segundo partido sin anotar.

Aunque el cuadro universitario mantuvo el invicto de 15 partidos sin perder en CU, su desempeño dejó muchas dudas, incluso el portero Alfredo Talavera fue fundamental, para mantener su arco sin recibir anotación.

Para el Atlas, que ocupa el último lugar de la clasificación general el punto rescatado de Ciudad Universitaria rompe una inercia de derrotas para el cuadro rojinegro, que no deja el último lugar, ni encuentra un futbol que los lleve a mejores resultados, bajo la dirección técnica de Diego Cocca.

Una parte inicial llena de imprecisiones de ambos cuadros, que no tuvieron profundidad, tiro a gol, ni ideas futbolísticas a la ofensiva, y por más cambios que intentaron ambos entrenadores el partido mantuvo la misma tónica, por momentos ríspido, pero no se movió el marcador.

El empate manda a Pumas hasta la décima posición con 5 unidades, mientras que Atlas apenas acumuló su primera unidad de 12 disputadas en el fondo de la tabla general del Guardianes 2021.