Empata el Tri Femenil y Costa Rica

La entrenadora, Mónica Vergara, señaló que este cotejo sirvió para ver a las jugadoras que no tuvieron acción el sábado pasado

La Selección Femenil empató 0-0 con Costa Rica, en su segundo encuentro amistoso, que sirvió a la entrenadora, Mónica Vergara, para ver a las jugadoras que no tuvieron acción el sábado pasado.

Esta vez la alineación inicial se formó con: Itzel González, Greta Espinosa, Mónica Flores, Kimberly Rodríguez, Andrea Sánchez, Diana Evangelista, Montserrat Hernández, Liliana Mercado, Joana Robles y en el eje del ataque Licha Cervantes y Kiana Palacios.

Las ticas se defendieron a la perfección y no dejaron accionar al cuadro local, que tardó en encontrarse en el terreno de juego, ya que muchas de ellas nunca habían jugado juntas.

El encuentro fue transmitido por Facebook Live, sin narración y solo con el sonido ambiente; en el arranque hubo 15 mil personas conectadas, para terminar con 12 mil 700, un buen número de aficionados para estrenar esta plataforma.

Para el complemento, Mónica realizó varios ajustes, ingresó Stephany Mayor, una de las mejores jugadoras de la Liga BBVA, para darle más claridad a la ofensiva.

La portera que milita con Pumas, Melany Villeda, también vio sus primeros minutos en el segundo tiempo.

Stephany tuvo tres opciones claras, intentó con un disparo de media distancia y luego con dos tiros más, pero no logró el objetivo.

Silvana Flores y Daniela Espinosa también entraron de cambio al minuto 76, pero no pudieron darle profundidad al cuadro nacional.

El equipo que presentó Mónica estuvo lejos de tener la eficiencia del sábado pasado cuando vencieron a Costa Rica por 3-1.

Van por más

Mónica Vergara, entrenadora del Tricolor Femenil, adelantó que esperan contar con dos rivales de muy alto nivel para la próxima fecha FIFA de abril.

«Tenemos una visión muy ambiciosa, estamos buscando dos partidos con selecciones muy fuertes para la fecha FIFA en abril, toda la estructura está muy comprometida, para que podamos desarrollarnos y poder competir contra los grandes», explicó en conferencia de prensa posterior al partido contra Costa Rica.

Vergara dijo que este inicio es halagador, pero queda camino por recorrer para pulir el acoplamiento.