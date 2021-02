Dirigirá America Ferrera una película muy mexicana

Se trata de una comedia adaptada de la novela homónima de Erika L. Sánchez

La actriz America Ferrera debutará como directora para Netflix con la película de comedia «I Am Not Your Perfect Mexican Daughter«, adaptada de la novela homónima de Erika L. Sánchez.

La historia del género «jóvenes adultos» aborda el dolor de perder a una hermana y encontrarse en medio de las presiones, expectativas y estereotipos de crecer en un hogar mexicano-estadounidense.

Sigue a Julia Reyes, una adolescente de voluntad fuerte e hija de inmigrantes mexicanos de primera generación. A menudo discute con sus padres, quienes desearían que ella se pareciera más a su hermana Olga.

Pero cuando Olga muere inesperadamente en un accidente, la joven intenta mantener unida a su familia.

«Hace años, me enamoré de la impresionante novela de Erika. La profundidad, el ingenio y la inteligencia de su escritura y de su joven heroína latina me golpearon hasta la médula y me dejaron deseando mucho más.

«Me siento verdaderamente honrada de dirigir el guión bellamente adaptado de Linda Yvette Chávez. La oportunidad de dirigir el trabajo de estas dos escritoras latinas increíblemente talentosas es un sueño hecho realidad», señaló Ferrera en un comunicado entregado a la revista Variety.

El estudio Anonymous Content obtuvo los derechos del libro, cuyo filme será producido por Doreen Wilcox Little, Charles D. King y Poppy Hanks, entre otros.

«No puedo esperar para compartir esta película con los muchos fanáticos de la novela y presentar esta historia divertida, profunda y resonante al mundo», reiteró la actriz, conocida por la serie Ugly Betty.

Pese a ser su debut tras las cámaras en cine, Ferrera ya dirigió anteriormente episodios de Superstore, la comedia de NBC que también produjo y protagonizó.