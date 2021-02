Digitalizan expedición de carta de no adeudo estatal

Con el compromiso de eficientar los servicios de manera constante y promover la reingeniería integral de los trámites hacendarios, se unifica y digitaliza en 100 por ciento la expedición de la Carta de No Adeudo Estatal, al poder realizarse de manera directa en el portal www.hacienda.sonora.gob.mx, informó Alejandro García Rosas.

El director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, indicó que con esta nueva herramienta el trámite puede realizarse de manera rápida y sencilla, evitando al contribuyente tener que acudir a una Agencia Fiscal para hacerlo, ya que sólo tarda un promedio de 15 minutos llevarlo a cabo.

El documento, requisito solicitado en múltiples trámites, anteriormente tenía dos vertientes mismas que se unifican y se denominan “Constancia de No Adeudo de Contribuciones Estatales y Federales Coordinadas” mejor llamada “carta de no adeudo” y al hacerlo se implementó su trámite totalmente en línea a través del portal de la Secretaría de Hacienda, realizando las adecuaciones requeridas para ofrecer este servicio a los contribuyentes señaló.

“El contribuyente solamente debe ingresar a su “Cuenta Única” y sí no la tiene, generarla y seguir las indicaciones https://cuentaunica.siiafhacienda.gob.mx/Account/Login en donde aparece la información y obligaciones que tiene como ciudadano ante el Estado y en una de las pestañas encontrará el trámite de tu constancia de no adeudo, entras en ella, la solicitas, haces el pago correspondiente, y la vas a poder descargar de una manera muy segura”, comentó.

Diariamente, precisó García Rosas, son un promedio de 200 cartas de no adeudo estatal, las que se expiden, por lo que con esta herramienta serán muchas las personas que se beneficien a través del trámite en línea.

Agregó que éste documento cuenta con Firma Electrónica Avanzada, inclusive cualquier ciudadano puede validar en el portal la autenticidad de la misma porque cuenta con todas las medidas de seguridad que la tecnología permite para poder validarla.

García Rosas destacó que el contribuyente, al acceder a su Cuenta Única del portal https://cuentaunica.siiafhacienda.gob.mx/Account/Login, el sistema hace una revisión con su información en todos los padrones del estado para determinar que si esa persona tiene o no adeudo y si no lo tiene podrá continuar con el siguiente paso para tramitar su constancia y poderla descargar desde el portal.

La Constancia de No Adeudo de Contribuciones Estatales y Federales Coordinadas tendrá una vigencia de treinta días naturales a partir de la fecha de emisión, finalizó.