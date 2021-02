Destaca Sonora en generación de empleos en el país

Durante enero en la entidad se crearon 12 mil tres nuevas fuentes de trabajo

Sonora generó 12 mil tres nuevos empleos en el mes de enero, cifra que coloca a la entidad como el segundo estado con mayor generación de puestos de trabajo en el país para ese mes, destacó el Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada.

El funcionario estatal, precisó que según las cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en diciembre de 2020 se tenían asegurados 602 mil 703 trabajadores, cifra que aumentó para enero del presente año a 614 mil 706, colocando a Sonora en el segundo lugar, solo después de Baja California.

“La confianza que genera la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha permitido que, a pesar de la pandemia, las inversiones continúen con empresas de sello mundial, con pesos específicos en las economías mundiales, lo que lleva al desarrollo regional, la consecuente generación de empleo y éste lleva a una mejor calidad de vida”, señaló.

Vidal Ahumada reconoció el Pacto Para Que Siga Sonora, impulsado por la mandataria, que se ha realizado de manera coordinada con los empresarios durante este tiempo, lo que ha permitido lograr estos resultados.

Apuntó que de los empleos generados para el mes de enero, el 54.6 por ciento, es decir, seis mil 556, son permanentes, mientras que 45.4 por ciento de eventuales de campo, esto es cinco mil 447 puestos de trabajo.

“Sonora está avanzando, Sonora no está estancado, así lo muestran los registros de trabajadores en el IMSS, las cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad, la instalación de las nuevas empresas, la extensión de las mismas; a pesar de que las circunstancias económicas a nivel mundial no son las óptimas”, enfatizó.

Dentro de las nuevas inversiones que han llegado a Sonora y otras empresas que han invertido en su ampliación, se encuentran: AT Engine, LazyBoy, ConstellationBrands, Ford, TE Connectivity Lear, Magna, Flex Gate, Iacna, MartinRea, BD medical, Carrier, Mefasa, SkyBidge, entre otras, mencionó.

En México, para el mes de enero se registraron ante el IMSS 47 mil 919 trabajadores, de los cuales Baja California generó 16 mil 110 nuevos empleos y Sonora 12 mil 033 empleos, colocando a la entidad en un honroso segundo lugar, señaló el titular de Economía en la entidad.