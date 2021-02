Destaca Ernesto Gándara participación de jóvenes

La fuerza de la juventud, la innovación en sus ideas y la participación que día a día buscan sea más abierta en la toma de decisiones, son claves para estructurar un gobierno de cara a las necesidades de los sonorenses, mencionó Ernesto Gándara Camou.

El candidato a gobernador por la Alianza “Va Por Sonora” sostuvo un encuentro virtual con alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora, a quienes les expresó su respeto por ser cada día más conscientes de los problemas que rodean la sociedad, a la vez que escuchó sus inquietudes sobre el futuro político del Estado.

Recordó cómo los jóvenes siempre han sido para él un eje rector en la administración pública; incluso cuando estuvo al frente del Ayuntamiento de Hermosillo como Alcalde formalizó la creación del Instituto Hermosillense de la Juventud, el cual lamentablemente desapareció.

Gándara Camou enfatizó en la importancia de facilitar el ingreso de los jóvenes al mundo laboral, así como también buscar esquemas que abran la participación más activa de las nuevas generaciones, no solo en la vida pública, también en proyectos de emprendedurismo, en la vida social, cultural y deportiva.

“Hay una discusión siempre en esto, que no le puedes dar un trabajo al joven porque no tiene experiencia, pero si no le das el trabajo u oportunidad pues nunca va a tener experiencia, yo creo que sí hay que dar la confianza, y la buena noticia es que hay jóvenes muy bien informados, muy participativos que en sus especialidades o habilidades son muy audaces y hay que darles la oportunidad”, reconoció el candidato de la coalición “Va por Sonora”.

Ahora hay una fuerza joven que ya no se quiere quedar sentada, ya no quiere esperar a que otros tomen las decisiones que van a impactarlos a ellos o sus familias, dijo, con ellos queremos trabajar y construir un mejor Sonora.

Los jóvenes traen nuevas ideas, agregó “El Borrego” Gándara, están frescos en propuestas, ahora los jóvenes están bien informados, son audaces, tienen liderazgo, lo que es una fortaleza para las nuevas generaciones.

Gándara Camou interactuó con estudiantes de la materia Introducción a la Opinión Pública, dentro de los cuestionamientos que le plantearon resaltó el de “¿Cómo quiere ver a Sonora?”

“El sonorense es gente de carácter, de temple, de esfuerzo, de pocas palabras, pero también es gente generosa, le gusta vivir bien en comunidad, le gustan los espacios públicos y quisiera trabajar con la gente en esa posibilidad, tener una mejor calidad de vida, tener buenas oportunidades y no injusticia para nuestros hijos, niños, niñas, jóvenes, que tengan oportunidades y que no se vean afectados en temas como la violencia”, respondió “El Borrego”.