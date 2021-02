Destaca Alfonso Durazo capacidad de las mujeres

En reunión con representantes de medios de comunicación del municipio de Agua Prieta, Alfonso Durazo Montaño aseguró que el tema de la mujer es imprescindible y prioritario para cualquier gobierno.

El virtual precandidato de Morena a la gubernatura de Sonora comentó que dicho sector, que representa al 52 por ciento de la población nacional, ha padecido un rezago histórico y “es un tema prioritario para cualquier proyecto de transformación”.

“En mi experiencia cuando he hecho equipo profesional e institucional con mujeres, ha sido invariablemente mejor que con los equipos que he integrado con hombres, particularmente en la Secretaría de Seguridad”, expuso el oriundo de Bavispe.

En el municipio al que considera su segunda casa, Durazo Montaño aclaró que su postura no significa “que los hombres no sean responsables, sino que las mujeres lo son más” y destacó que una mujer actualmente ocupa el cargo de secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.