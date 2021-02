«Desaparece» hombre al salir del Cereso I

A Jesús Isaí Rascón Vásquez, un hombre que estaba preso por no haber cumplido con su libertad condicional, lo están buscando sus familiares y quienes dudan que el hombre hubiera salido del Centro de Reinserción Social número uno, después de haber pagado su fianza.

Fue ayer cuando su pareja sentimental pidió ayuda a medios de comunicación para exponer no tener certeza sobre la liberación del hombre, de 22 años.

La mujer precisó que debió pagar 14 mil pesos para que Jesús Isaí abandonara el penal, y que el día 3 de febrero quedaría en libertad pero aseguró que no fue así.

“La última vez que hablé con él fue a las 18:00 horas de ese día y después ya no supe más, previamente habíamos quedado en que yo iría a recogerlo a su salida”, mencionó.

Añadió que a las 21:30 horas se presentó en el reclusorio pero los guardias le indicaron que el señalado no saldría aún y que le llamarían cuando eso sucediera.

Al día siguiente, el 4 de febrero se presentó de nuevo en el sitio y le notificaron que Jesús Isaí había sido liberado la noche anterior, cuando eran las 22:39 horas.

“Tengo la duda de que hay salido, la firma que aparece en el documento que me mostraron no es la de él y en las fotos de salida aparece enfurecido, sólo quiero que me muestren las cámaras donde se mira salir de las instalaciones”, relató.

La mujer dialogó ayer con Ricardo Félix Rosas, director del reclusorio, quien le hizo saber que estaba en la disposición de mostrarle las filmaciones del circuito de seguridad, pero necesitaría tiempo para conseguir la autorización.

Envían video y ficha de salida

La Secretaría de Seguridad Pública envió durante la tarde de ayer un video donde se aprecia a Jesús Isaí en el vestíbulo que lleva al exterior del Centro de Reinserción Social número Uno.

También hizo llegar la ficha de salida con las fotografías del señalado, sus huellas dactilares, firma y la dirección que proporcionó al salir; los familiares ahora se dedicarán a su búsqueda en la Ciudad.