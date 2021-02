Derrota el Porto a la Juventus 2-1 en juego de octavos de Final de la Champions League

El mexicano Jesús Manuel Corona disputó 90 minutos y salió en tiempo de compensación, pero tuvo una buena actuación, en su partido 45 en torneos de la UEFA

El Porto le pegó 2-1 a la Juventus al aprovechar que el club italiano salió dormido en ambos tiempos, por la ida de octavos de Final de la Champions League, disputado en el Estadio do Dragao.

Los Dragones cazaron con autoridad a la Vecchia Signora con goles de Mehdi Taremi, al 1′, y de Moussa Marega, al 46′, pero permitieron que la Juve descontara al 82′, vía Federico Chiesa.

El mexicano Jesús Manuel Corona disputó 90 minutos y salió en tiempo de compensación, pero tuvo una buena actuación, en su partido 45 en torneos de la UEFA, con lo que alcanzó a Hugo Sánchez, como los mexicanos en el cuarto puesto con más cotejos disputados entre Champions y Europa League.

«El Tecatito» está a 11 duelos de Rafael Márquez, a 13 de Javier Hernández y a 14 de Héctor Herrera.

Corona se quedó cerca celebrar un gol al 67′, cuando se acomodó el balón para meter una chilena que el portero Wojciech Szczesny desvió por encima del arco.

Taremi abrió el marcador luego que Rodrigo Bentancur regaló el balón cuando quiso apoyarse atrás con el portero Szczesny, pero el iraní barrió para empujar el esférico.

Marega amplió ventaja en el complemento tras un centro de Wilson Manafá.

Chiesa le dio vida a la Juventus con un remate cruzado, al aparecer sin marca a segundo palo.

Mucho tuvo que ver también el guardameta Agustin Marchesín, quien al 41′ le desvió una chilena a Adrián Rabiot; y luego al 76′ aguantó un potente remate de Álvaro Morata.

Además, al 83′, el ex guardameta del América le ganó un mano a mano a Cristiano Ronaldo, quien abandonó la cancha molesto, luego que exigía un penalti al 94′, tras una presunta falta de Zaidu Sanusi, pero el silbante Carlos del Cerro no lo consideró así.

Ahora, el Porto buscará seguir adelante en la Champions al visitar a la Juventus, que necesita ganar por al menos 1-0 para llegar a Cuartos.