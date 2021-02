Denuncian desabasto de medicinas en el Isssteson

Señalan que de no resolverse el problema, ya no negociarán con las autoridades y endurecerán sus manifestaciones

Trabajadores sindicalizados del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora manifestaron su inconformidad por el desabasto de medicamentos en Isssteson, y exigen a las autoridades inyecte recursos para solucionar el problema.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Cobach en Sonora, Eleazar Herrera Araujo, señaló que en días pasados las autoridades del Isssteson hicieron el compromiso de surtir todas las farmacias con la mayor parte del cuadro básico de medicamentos la primera quincena de este mes, pero no han cumplido.

Indicó que es mucha la derechohabiencia que necesita sus medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas y no hay en farmacias, por lo que tienen que comprarlas,y no pueden salir por la pandemia sanitaria.

Por parte del Cobach, comentó que son mil 800 trabajadores entre base y de confianza, y la mayoría tiene problemas de la presión, diabetes, hipertensión, y otros enfermedades, y no pueden atenderse por la falta de medicamentos en el Isssteson.

«Es mucha la población que no tiene medicamentos desde hace meses, y por la falta de ellos no van a sobrevivir. Desgraciadamente la pandemia ha ayudado a que ellos tengan mayor control de las manifestaciones de la gente, y yo creo que eso no se vale; entonces estamos considerando cerrar las oficinas de Isssteson hasta que surtan las farmacias”, dijo.

El líder sindical advirtió que de no resolver el desabasto de medicamentos en Isssteson, esta semana cerrarán las oficinas de Isssteson y ya no negociarán con las autoridades, hasta que haya una solución efectiva a este problema.

«Ya no necesitamos pláticas, sino hechos!, expuso.