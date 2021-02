Dejan sin energía eléctrica a 200 familias en la invasión Guayacán

Los residentes del populoso sector admitieron que utilizan «diablitos» para tener luz eléctrica, y mediante manifestación exigen que les regularicen sus terrenos

Vecinos de la invasión Guayacán ubicada al norte de la ciudad, se manifestaron este martes en el cruce del bulevar Progreso y Olivares para exigir la reconexión del servicio de energía eléctrica que les fue cortado el pasado martes sin previo aviso por personal de la Comisión Federal de Electricidad, y que tenían conectado a los postes por medio de los llamados “diablitos”.

Son alrededor de 200 familias las que se vieron afectadas por el corte de luz, quienes exigieron la reconexión del servicio ya que hay adultos mayores y personas con diabetes que necesitan tener refrigerada la insulina, así como niños que llevan sus clases virtuales, y van a atrasarse en sus estudios.

Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando los vecinos realizaron un bloqueo de calles para exigir a las autoridades la regularización de sus terrenos, y así poder acceder a los servicios básicos como energía eléctrica y servicio de recolección, pues aseguran que tampoco entra el camión recolector, y tienen que quemar la basura para que no se acumule, generando problemas de salud por la contaminación.

Guadalupe Landavazos, quien desde seis años habita en ese sector, comentó que tienen años peleando la regularización de sus terrenos para contar con todos los servicios y no sufrir este tipo de problemas, pero las autoridades sólo les han dado largas, y esta administración no ha sido la excepción.

“Nos cortaron la luz y nos dejaron sin servicio. Llegaron los policías y los de CFE y nos cortaron la luz. Tenemos niños que llevan clases virtuales, adultos mayores y enfermos, y no podemos estar sin luz”, manifestó.

Los afectados dijeron que han buscado regularizar este servicio, pero en la CFE no pueden hacerlo porque el predio no está regularizado.}

Personal de la Dirección de Asuntos Políticos del Ayuntamiento se presentaron en el lugar y le pidieron a los vecinos conformar una comisión y que puedan ser atendidos por las autoridades correspondientes para buscar soluciones a esta problemática; en tanto, las familias afectadas comenzaron a reconectar los “diablitos” para tener luz eléctrica en sus casas.