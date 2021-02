Debió árbitro revisar jugada del gol

El técnico de los Tigres reconoció la superioridad del Bayern Munich, pero lamentó que el árbitro no haya revisado el gol de Benjamin Pavard que pudo anularse por una mano de Robert Lewandowski

«De repente, revisan, de repente no revisan, y no quiero poner en tela de juicio, ni la integridad ni la honestidad de nadie, pero creo que en estas circunstancias de lo que se está disputando, creo el árbitro debió tomarse la molestia de ir a ver y revisar él.

«Pero confió en las otras personas dentro de la capacidad que tienen de revisión y dio por bueno el gol, podemos patalear, llorar, pero no va a cambiar en nada, ellos dieron por bueno un gol que no es válido, pero fue el que al final determinó que ellos han ganado este título», explicó el DT.

Pero así como habló de la jugada polémica, también dio méritos al potencial de los alemanes.

«De las polémicas que hay, esto quedará entre ustedes, nosotros tenemos que aceptar la decisión del árbitro, hay inconformidad de por qué no las revisa el árbitro y otras sí revisan, pero no puedo decir que la derrota fue por la equivocación del árbitro, cuando en otros aspectos nosotros debimos tener una mejor actuación para aspirar a lo que pretendíamos, que era ganar el campeonato», expresó el timonel.

«No hay ninguna excusa, ellos tuvieron mejor posesión que nosotros, esto es indudable, y se refleja en las llegadas que ellos tuvieron, algo de lo que carecimos nosotros y no hay ninguna excusa, ellos nos superaron».

El timonel consideró que les faltó más posesión de balón para poder acercarse a las aproximaciones de gol.

«Hicimos un papel digno y las derrotas duelen, pero también reconocer que hoy el Bayern fue mejor que nosotros, nos faltaron cosas que en los dos partidos anteriores lo tuvimos, mejor posesión de balón, que hoy no pudimos tener como nos gusta, y es por la buena presión que tiene el equipo del Bayern.

«Lo que le faltó al equipo fue una mejor posesión de balón, pudimos defender adecuadamente por lapsos y aunque ellos tenían aproximaciones y nosotros por la falta de posesión y la presión ejercida por ellos, cuando logramos salir un poco de la presión teníamos equivocaciones de pases muy sencillos y esto dependía de que nosotros pudiéramos terminar jugadas cercanas al área de ellos o con tiro de gol», comentó.

Añadió que el Mundial de Clubes les dejó una enseñanza muy alta por enfrentar a rivales de tres continentes diferentes.

«Nos deja una enseñanza muy grande, enfrentamos a tres tipos de equipos de futbol distintos y creo pudimos competir adecuadamente, tuvimos una actuación decorosa, y el futbol mexicano ha demostrado que tiene una gran capacidad y ojalá se le reconociera».