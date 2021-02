Deben atacarse finanzas del crimen organizado

Para combatir exitosamente al crimen organizado hay que atacar sus finanzas, sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera estatal no ha dado ningún resultado, consideró Alfonso Durazo Montaño.

El precandidato de Morena al gobierno de Sonora sugirió que el narcotráfico debe verse como un ente empresarial. Explicó que cuando se remueve al director de una empresa, este es reemplazado por otro directivo y la compañía sigue en funcionamiento; pero si se congelan las cuentas de esta, se acaba con la organización.

“Creo yo que en el caso del Gobierno del Estado… debe contar con una Unidad de Inteligencia Financiera fuerte, sólida, independiente pero complementaria para que investigue todo lo del ámbito estatal que no atiende la Unidad de Inteligencia Financiera federal: prediales, por ejemplo, movimientos de propiedades y muchas otras áreas de investigación. Que si tuviéramos una unidad funcional, existe, pero no da ningún resultado”, afirmó.

Durazo Montaño dijo que habría resultados más exitosos si la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera (UNIPAF) fuese eficiente, eficaz, y actuara en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera federal que encabeza Santiago Nieto Castillo, la cual ha congelado miles de cuentas a las organizaciones criminales.