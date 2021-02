Critican a Belinda por posar en bikini a pesar del luto tras perder a su abuelita

En las imágenes que compartió a través de sus Stories de Instagram, la cantante se muestra en un lindo bikini azul mientras baila en uno de los balcones de su casa

En redes nadie se salva de las críticas, mucho menos los famosos.

Hace unos días nos enteramos que la abuelita de Belinda había perdido la vida, luego de ser internada en un hospital de España.

Ante esto la cantante, se derrumbó y compartió estos momento de vulnerabilidad con sus fans, mismos que le levantaron el ánimo haciendo un hermoso compilado de recuerdos entre nieta y abuela.

Sin embargo este proceso no ha sido fácil, ni para Belinda, ni para otros miembros de su familia. Por si fuera poco, su novio, Christian Nodal pasó por la misma situación, al día siguiente, cuando su abuelita, Rosario Gil, falleció.

«Éramos tan felices y no nos dábamos cuenta’… ‘Te amo mi reina en el cielo», escribió la cantante en su cuenta de Instagram a lado de una serie de imágenes en las que aparece con su abuelita Juana.

Sin embargo, parece que algunas personas quieren que Belinda se estanque en la pena y en el dolor que está viviendo, pues el día de ayer la cantante fue blanco de críticas por aparecer en bikini y en Acapulco, a 8 días del fallecimiento de doña Juana.

En las imágenes que compartió a través de sus Stories de Instagram, la cantante se muestra en un lindo bikini azul mientras baila al ritmo de la música en uno de los balcones de su casa.

El video fue retomado por otras cuentas de Instagram, Twitter y Facebook, y ahí los comentarios a la cantante no fueron nada amables:

«¡Qué rápido se te pasó la depre!», «¿No estaba devastada por la muerte de su abuelita?», «Qué no dijo que se quería morir», «¿Y la depre dónde queda?», «Siempre me ha parecido falsa y creo que no me equivocaba», fueron algunos de los comentarios.

El hecho de que Belinda esté en la playa, vistiendo bikini o pasando un rato con su familia y pareja, no hacen menos doloroso el proceso que está viviendo.

Cada persona vive su luto y sus duelos de forma distinta. Lo grave no es que Belinda esté en bikini, tras perder a su abuelita, lo terrible es que exista gente que se atreva a cuestionar su sufrimiento.