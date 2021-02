Convierten en basureros contenedores de pilas usadas

Los contenedores de pilas instaladas en algunas paradas de camiones y otros puntos fijos de la ciudad siguen vandalizados y utilizados por los hermosillenses como botes de basura, dañando la imagen de la ciudad.

Son más de 140 contenedores de pilas alcalinas los habilitados en diferentes paradas del transporte público de Hermosillo, sin embargo la mayoría se encuentran vandalizados o son mal utilizados por la ciudadanía.

El ambientalista, Aarón Montaño Duarte exhortó a los ciudadanos a no desechar las pilas a la basura, y llevarlas a centros de acopio o a los reciclacentros que se instalan todos los sábados en Gastropark y Soriana Bachoco, las cuales posteriormente se entregan a personal de Ecología Municipal para ser enviadas a una empresa de gestión de residuos peligrosos para su disposición final.

Señaló que las pilas alcalinas y de teléfonos celulares contienen componentes químicos, como níquel, litio, plomo, cromo y mercurio que son tóxicos para el subsuelo, ya que una sola de estas baterías al degradarse puede contaminar tres mil litros de agua, de ahí la importancia de no desecharlas en la basura.

Montaño Duarte,mencionó que por cuestiones presupuestales al principio de esta administración municipal, se estaban atendiendo algunos contenedores de pilas usadas por parte de personal de la Dirección de Ecología, sin embargo la mayoría están vandalizados e incluso las personas en situación de calle los vacían en buscan alimento entre la basura que la gente deposita en estos puntos.

«Desafortunadamente se ha incrementado el problema de indigencia en la ciudad y los pobres buscan alimento ahí, porque no respetamos el contenedor donde dice pilas, y estás personas vacían estos contenedores donde ven la posibilidad de que haya alimento, y entre esas cosas van pilas.

«Yo no recomiendo que depositen estos materiales ahí porque muchas están vandalizadas, quemadas, incluso ya no tienen contenedores», finalizó.