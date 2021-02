Compromete Gándara reactivación económica

Hay que quitar obstáculos, hay que quitar burocracia y destrabar los trámites para que la gente emprendedora pueda generar más empleos y más apoyos, señaló Ernesto “E “Borrego” Gándara Camou, candidato a gobernador por la Alianza “Va Por Sonora”.

Consideró que el Estado cuenta con líderes empresariales y gente joven dispuesta a desarrollar un plan de recuperación económica en Sonora, por ello es importante que tanto el Gobierno como los sectores productivos y la sociedad organizada logren acuerdos para trabajar en conjunto e impulsar los proyectos que puedan reactivar la economía en el estado.

“En Sonora tenemos liderazgos empresariales, profesionales y gente joven que hace su parte y lo hace bien, y en ese sentido el plan de recuperación económica tiene que hacerse con la sociedad organizada, cámaras de comercio, colegios de profesionistas, medios de comunicación y hay que identificar por regiones las oportunidades que se tienen que dar, y desde luego con una coordinación muy estrecha de todos”, opinó.

Ernesto Gándara expuso que se deben generar las expectativas para rescatar y fortalecer la economía en el estado, así como otorgar facilidades para despegar las ideas y proyectos de las y los emprendedores y reconocer el esfuerzo de cada una de las personas que trabajan para sacar a Sonora adelante.

Destacó que como obligación que todo servidor público tiene que estar a disposición de atender y escuchar las peticiones y propuestas de los ciudadanos y no limitarse a trabajar con lo que ya está establecido, sino buscar mejorar en todos los aspectos y saber rectificar cuando hay algún error.

“Una de las cosas importantes que tiene que aspirar todo aquel que pueda ir a una posición de Gobierno, de servicio público tiene que ser escuchar, no pontificar, no decir que esto ya es así, sino escuchar a la gente y por qué no cuando se comete un error hay que saber rectificar y la gente lo aprecia y te lo reconoce”, agregó el “Borrego” Gándara.