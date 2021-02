Compromete AMLO 800 mdp para hospital

Ante la gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para que se destinen recursos federales para el equipamiento del Hospital General de Especialidades y pueda operar para mediados de este año, así como la solicitud para renovar el convenio para el subsidio de las tarifas eléctricas para Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a destinar 800 millones de pesos para equipar el nosocomio y a garantizar el subsidio para las y los sonorenses en el consumo de electricidad durante el verano.

Junto al mandatario nacional y a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud Federal, la mandataria recorrió las instalaciones del nuevo Hospital General de Especialidades, donde resaltó la importancia de contar con esta infraestructura de primer nivel para beneficio de la población, con la que se está sustituyendo un hospital que ya cumplió su vida útil de más de 80 años y que hoy es insuficiente para la demanda de la población usuaria de sus servicios.

En una primera etapa, ya concluida al 100 por ciento, informó la mandataria sonorense, la construcción del edificio tuvo una inversión federal de 670 millones y en esta segunda etapa, se invierten casi 528 millones, de los cuales 203 millones son aportación del Insabi y casi 325 millones provienen del crédito autorizado por el Congreso del Estado.

El nuevo Hospital de Especialidades ofrecerá importante capacidad de crecimiento y servicios ampliados, detalló la mandataria estatal; así como un área exclusiva para trasplantes; equipamiento con tecnología nueva y moderna; 32 sillones de hemodiálisis; servicios propios de radiología; mayor capacidad en área de urgencias; así como área de quimioterapia ambulatoria.

Además, contará con áreas de consulta externa, auxiliares de diagnóstico, laboratorio clínico e imagenología, auxiliares de tratamiento, anatomía patológica, inhaloterapia, endoscopías, unidad de trasplantes, unidad de quemados, cirugía; medicina transfusional, cuidados intensivos adultos, terapia intermedia adultos, urgencias, hospitalización, servicios generales y enseñanza, además de servir para la formación de los nuevos médicos y médicas del país, al ser un hospital escuela.

López Obrador se comprometió a seguir trabajando conjuntamente con la gobernadora Pavlovich, para que en los próximos meses se concluya este hospital y se ponga a disposición de las y los sonorenses.

“Es muy estimulante constatar cómo se está construyendo este hospital , que de acuerdo a lo que nos informaron lleva ya un 85 por ciento, ya se estima una inversión solo para construirlo y terminarlo de alrededor de mil 200 millones de pesos, participa la federación y participa el Gobierno del Estado, pero también se van a necesitar alrededor de 800 millones para equiparlo, para que tenga equipos modernos, y pueda funcionar bien, por eso se está calculando terminar para junio y poder inaugurarlo en julio, ese es el compromiso que se está haciendo, ya nosotros hemos aportado alrededor de 800 millones, y vamos también a destinar otros 800, los que se van a dedicar al equipamiento, es el compromiso”, señaló.

Sobre la adquisición de más vacunas contra COVID-19 para Sonora, el presidente López Obrador indicó que la gobernadora Pavlovich ya ha realizado gestiones para que en coordinación con el Gobierno Federal se tengan más dosis de la vacuna para los municipios grandes del estado, y reiteró su compromiso por seguir trabajando de forma coordinada para beneficio de las y los sonorenses.

Reitera solicitud de subsidio eléctrico

En la gira de trabajo del presidente de México a Sonora, durante la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Hermosillo, la mandataria solicitó, como cada año, el subsidio de la tarifa 1F para los 72 municipios en el estado, un apoyo que aseguró beneficia a millones de sonorenses, principalmente en tiempos tan difíciles que han atravesado por la pandemia por Covid-19.

“Quiero pedirle su apoyo, su compromiso, esto lo hemos logrado juntos cada año. Le pido gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Federal de Electricidad para que, al igual que en los años anteriores, iniciemos las firmas de convenios que permitan el subsidio a tarifa 1F en los 72 municipios de la entidad, y que esto pueda ser con la metodología que también apoya a los municipios en franja fronteriza, que tienen una situación especial”, detalló.

Pavlovich Arellano agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por seguir con su contribución a la seguridad de las y los sonorenses, ya que Sonora actualmente cuenta con cuarteles en Bavispe, Moctezuma, y ahora en Hermosillo.

Ante la petición de la mandataria estatal, el presidente López Obrador aseguró que Sonora este año contará también con subsidio para el consumo de energía eléctrica para todos los municipios, ya que por las altas temperaturas que se perciben en verano en los hogares sonorenses incrementa el consumo eléctrico.

“Me da mucho gusto estar en este estado tan importante, Sonora, e informarle al pueblo de Sonora que llevamos muy buenas relaciones con la gobernadora Claudia Pavlovich, tan es así que me venía platicando acerca del subsidio de la luz, pero pensé que me iba a mandar un oficio que no me iba a emplazar como lo hizo, claro que vamos a poyar de nuevo a Sonora con el subsidio a la luz”, comentó.