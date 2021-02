Compromete Alfonso Durazo emitir alerta de género

Además, el aspirante al gobierno de Sonora por Morena, dijo que atenderá la iniciativa “3 de 3” contra la violencia de género

Alfonso Durazo Montaño, precandidato a la gubernatura de Sonora por Morena, reconoció que el estado tiene una deuda pendiente con las sonorenses, por lo que emitir la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), así como atender la iniciativa «3 de 3» contra la violencia de género, será necesario para erradicar esta problemática.

En un encuentro con Paulina Ocaña Encinas, activista juvenil y Sheila Hernández Alcaraz, activista feminista, puntualizó que el gobierno debe asumir la realidad de la violencia que experimentan las mujeres con el objetivo de crear y fortalecer mecanismos que den resultados lo más pronto posible, así como atender las demandas de las agrupaciones feministas, que han solicitado la alerta desde hace varios años.

“Sin duda apoyaría la emisión de la Alerta de Violencia de Género. A mí francamente me parece inexplicable que, si tenemos un problema en una ciudad o incluso a nivel estatal, se niegue la posibilidad de la alerta de género que simple y sencillamente dinamiza, optimiza y le da un sentido de urgencia al trabajo, al compromiso de combatir la violencia de género”, indicó.

Por otra parte, Durazo Montaño se manifestó a favor de los lineamientos 3 de 3 contra la violencia de género, para que los partidos políticos nacionales y locales soliciten a quienes aspiren a ser candidatos a cargos de elección popular a firmar un formato, bajo protesta de decir verdad, donde declaren que no han sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica, delitos en contra de la libertad sexual, o la intimidad corporal, y no estar registrado como deudores de pensión alimentaria.