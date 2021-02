Colocan letreros en cruces de fauna silvestre

Personal del Instituto Municipal de Ecología, a través de la Cidue, colocaron letreros preventivos en diferentes puntos de la ciudad para informar a la ciudadanía de los cruces de fauna silvestre y evitar atropellamientos.

La titular de la dependencia, Santa Nápoles Trujillo, señaló que se colocaron cinco letreros para avisar de los cruces de fauna, en este caso para mapaches, como se hizo anteriormente para tortugas.

Mencionó que se instalaron dos en bulevar Quintero Arce, a altura del Vado del Río, dos en el cruce de los bulevares Quiroga y Camino del Seri, y uno en bulevar Serna, a altura de La Sauceda.

«Básicamente estamos pidiendo a los automovilistas que estén pendientes de los cruces de fauna en estas zonas, por los avistamientos que se han hecho, puede que podamos encontrarnos algún tipo de mamífero o de reptil, como es el caso de las tortugas, para que tengan cuidado al utilizar estás vialidades y reducir la velocidad, para evitar cualquier incidente que se pudiera presentar», indicó.

Nápoles Trujillo comentó que hasta el momento no tienen reportes por casos de atropellamiento de mapaches, pero se están monitoreando estos puntos, así como las redes sociales para atender cualquier incidente.

La funcionaria explicó que los mapaches son una especie oportunista que se ha adaptado a los ambientes urbanos por la explosión demográfica, como el Tecolotito Llanero que se ha adaptado a las condiciones de vida y se le puede ver en fraccionamientos y estacionamientos de la ciudad.

Los mapaches son animales silvestres, no son mascotas, no se pueden tocar ni acariciar; los podemos ver y dejar pasar pero se debe evitar el contacto con ellos porque son animales silvestres, exhortó.