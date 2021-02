Busca «El Rey» Martínez pelea con «E Gallo»

El pugilista mexicano pondrá el juego el título mosca del CMB ante el boricua McWilliams Arroyo el próximo sábado en el Hard Rock Stadium de Miami

El campeón Julio César «Rey» Martínez dejó en claro que este 2021 será su último año en la categoría Mosca, pues apenas tenga oportunidad, se lanzará con todo en busca del bicampeonato y apuntó a pleitos ante Juan Francisco «El Gallo» Estrada y Román «El Chocolatito» González.

Martínez expondrá ante el boricua McWilliams Arroyo el campeonato Mosca del Consejo Mundial de Boxeo en la batalla coestelar de la función que van a protagonizar «El Canelo» Álvarez y Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium de Miami, y que será transmitida en México y el resto de Latinoamérica a través de ESPN KNOCKOUT.

“Esperamos tener un gran año, en 2020 se nos cayeron dos peleas por diversas cosas, pero ya vamos a tener esta con Arroyo, un buen peleador puertorriqueño, pero venimos bien preparados y vamos con todo, menos con miedo”, dijo Martínez. “Ojalá que podamos lograr algunas peleas unficatorias, y después nos vamos ya a Supermosca”, añadió.

El hambre de triunfo y el hecho de sacrificar para dar el peso, las 112 libras o 50.8 kilogramos, ya le hace pensar en que no tardará en subir de peso. “Yo he peleado en Mosca, Supermosca, Gallo y hasta Supergallo, la verdad es que yo no le digo que no a nadie, pero sí tengo en mente ir por «El Gallo» o «El Chocolatito», destacó.

Favorito para llevarse la victoria, Julio César apuntó que este duelo con Arroyo será algo especial, por el simple motivo de la rivalidad entre mexicanos y puertorriqueños.

“Ha habido grandes combates, el de Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez, el de Antonio Margarito y Miguel Cotto, quiero ser parte de esa historia, siempre uno da más con una rivalidad así”, sentenció el oriundo de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, aunque hecho como boxeador en Tepito.