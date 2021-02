Avala diputada suplente del PAN a Alfonso Durazo

Anuncia Brenda Lizeth Córdova Búzani, suplente en una diputación federal por el PAN, que deja su militancia en Acción Nacional para sumarse al proyecto político de Alfonso Durazo Montaño en el partido de Morena.

Después de 18 años de militar en el PAN, la ex regidora del Cabildo de Hermosillo comentó que se suma al proyecto de Durazo Montaño, quien busca la gubernatura de Sonora por Morena, porque considera que es el más cercano a la gente y que beneficiará a toda la población.

Por el momento no tiene proyectado militar en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero tampoco lo descarta, es una decisión que analizará en breve.

Deserta de las filas del PAN al considerar incongruente la alianza que hizo con los partidos del PRI y PRD, que históricamente han sido de oposición y con ideologías muy diferentes, abundó Córdova Búzani.

“Este cambio se debe a que se me enseñó a luchar contra el sistema PRI, fui una de las que más combatió en la administración pasada que fui regidora y esta alianza no me permite ir a abrazar a personas que en un momento le hicieron daño a mi partido”, expuso en su justificación en el cambio de proyecto político.

Córdova Búzani actualmente es suplente de la diputada federal Madeleine Bonnafoux y Consejera estatal del PAN; también fue integrante del comité municipal del PAN y ha participado en varias campañas para Acción Nacional.