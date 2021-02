Atienden camioneros protocolos sanitarios

Más del 70 por ciento de las unidades del transporte público de Hermosillo cumplen con el aforo permitido para el pasaje, aunque todavía hay algunos que circulan llenos y con las ventanas cerradas en esta nueva normalidad por la pandemia sanitaria.

Pese al cambio del semáforo a naranja para Hermosillo por disminuir la cifra de contagios y ocupación hospitalaria por Covid-19, la recomendación de las autoridades de salud es a no relajar las medidas preventivas, para evitar una tercera ola de transmisión del virus, lo cual aplica también para el transporte público, por considerarse el principal punto de propagación de la enfermedad.

En ese sentido, un gran porcentaje de unidades se respeta el aforo donde se observa hasta 10 ó 15 usuarios por ruta, sin embargo, hay otros que llevan más de 30 personas, esto debido a que son insuficientes los camiones que tienen esas rutas, lo que se ve reflejado en el servicio, y esto tiende a desesperar a la gente que tiene prisa por llegar a sus lugares de trabajo, y suben pese a ir llenos.

El aforo para el transporte público sigue siendo del 25 por ciento por el semáforo naranja, y algunos de los camiones donde se ha observado que sobrepasan ese límite son las rutas 04, 06, 14 y 19, aunque esto varía cada día, sobretodo, en fin de semana.

A decir de los operadores del transporte público de Hermosillo, comentaron que en ocasiones no pueden hacer nada, ya que la gente se molesta, sobre todo en las horas pico, si no les permite subir a la unidad por cumplir con el porcentaje establecido.

“Mucha gente se enoja con nosotros porque no los subimos, pero no podemos hacer nada, porque solo se nos permite un cierto número de personas, pero hay veces que suben a la brava y si les decimos algo es peor, y tampoco respetan los asientos marcados para la sana distancia

«¿Y qué hacemos? La gente también tiene razón porque quiere llegar a sus trabajos”, comentó un operador de la ruta 14.

De acuerdo a la auditoría que realizó la asociación Vigilantes del Transporte de Hermosillo durante el mes de febrero a 260 camiones, 15 de ellos emergentes, el 73 por ciento de los camiones llevan un pasaje de hasta 15 usuarios por unidad, el 20 por ciento de 16 a 30 personas, y sólo el siete por ciento superan los 31 usuarios.