Asegura Ricardo Bours “somos la opción que más crece”

Participaremos en la contienda con un buen nivel, como se merecen los sonorenses, dijo el candidato al gobierno estatal por Movimiento Ciudadano

Desde que inició su acercamiento con militantes de Movimiento Ciudadano, como precandidato a la gubernatura de Sonora, Ricardo Bours Castelo, ha dejado claro que su enfoque de participación será diferente, ya que el conocer las problemáticas de cada municipio le permitirá ofrecer una propuesta de solución, una vez que inicien el proceso electoral.

“Podemos decir que la única fuerza política que creció considerablemente fue Movimiento Ciudadano, y ya no se va a detener, gracias al equipo ágil, que trabaja sin tapujos, que empuja las cosas de una manera diferente, de acuerdo con los nuevos estándares de hacer política, no con los viejos libros que no funcionan”, dijo Ricardo Bours Castelo.

Aseguró que “la contienda que demos será de altura, y por cada ataque hacia mi persona, responderemos con una propuesta”.

Ricardo Bours, también ha informado que Movimiento Ciudadano va a presentar, por primera vez en su historia, candidatos y candidatas para todas las posiciones: alcaldías, diputaciones federales así como locales.

Agregó que las puertas de Movimiento Ciudadano están abiertas: “todos los días tenemos nuevas adiciones de sonorenses dispuestos a aportar su talento, prestigio y trabajo para recuperar Sonora. Mi recorrido por el estado ha dado buenos resultados, vamos a seguir recibiendo adiciones y sumas de gente buena».