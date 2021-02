Amplían horario de atención en comercios

Tras valorar la tendencia a la baja que en la última semana está registrando la propagación de contagios en la capital, por acuerdo entre el Ayuntamiento de Hermosillo y el Órgano Colegiado Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de las Medidas de Protección a la Salud y Reactivación Económica del Gobierno del Estado, en coordinación con organizaciones participantes en la Alianza para un Hermosillo en Verde, a partir de hoy el horario de cierre de actividades en este municipio será a las 22:00 horas.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía en Sonora y Celida López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo, acompañados por Arturo Díaz Monge, presidente de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, organización promotora de la Alianza, informaron que luego de analizar el comportamiento de la pandemia en los últimos días y confirmar una tendencia a la baja en la velocidad de contagios, derivado del éxito del programa Código Rojo, se acordó extender dos horas el horario de atención al público en los comercios.

Lo anterior en atención al compromiso asumido, en el sentido de que una vez que se reflejara una tendencia a la baja en la velocidad de contagio de los casos COVID-19, se volvería a extender el horario en los negocios.

El Órgano Intersecretarial acordó además, que esta medida podrá hacerse extensiva, si sus autoridades municipales así lo determinan, a los municipios de Nogales, Guaymas y Empalme, que también muestran tendencia a la baja y, en el caso de San Luis Río Colorado, el nuevo horario aplica de manera automática, luego de que esta semana logró salir del nivel de Riesgo Máximo y pasar a Riesgo Alto.

Los resultados presentados por el Mapa Sonora Anticipa, correspondientes a esta semana, reflejan una baja en el puntaje de indicadores de riesgo en los cinco municipios, lo que muestra que la estrategia Código Rojo para la disminución de la movilidad, aplicada durante las últimas tres semanas, está cumpliendo su objetivo.

Por ello, y en atención a las solicitudes de los sectores comercial y productivo de la capital, este Órgano Intersecretarial y el Ayuntamiento de Hermosillo sometieron a valoración posponer el horario de cierre de actividades, de tal manera que, si bien las restricciones en la movilidad de las personas se mantendrán, estas aplican a partir de las 22:00 horas.

Es decir, se amplía dos horas la operación de los establecimientos manteniendo las mismas medidas de aforo y se autoriza que el cierre de actividades ya no sea a las 20:00 sino a las 22.00 o 10de la noche, en el entendido de que, si se refleja de nuevo una tendencia al alza, se podrían tomar de nuevo medidas de ajustes en el horario.

En esta modalidad, se mantienen cerrados los giros como bares, antros, cantinas, casinos, eventos masivos, salones de fiesta y estadios y como aplica en todos los escenarios, la operación de las farmacias, clínicas, consultorios, hospitales o cualquier establecimiento con actividad relacionada a la salud, permanecen abiertos en sus horarios habituales.

No obstante, la cantidad de contagios y fallecimientos por la enfermedad COVID-19 en esta ciudad, así como en una docena de municipios de la entidad, sigue siendo muy alta, por lo que no es posible suspender la estrategia Código Rojo y únicamente se autoriza modificar el horario de cierre, con la advertencia de regresar al anterior en caso de que se revierta la tendencia que está permitiendo esta variación.