Acusan de violación a Vicente Fernández

La cantante rompió el silencio y acusó a «Chente» de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad

Hace unos días Vicente Fernández estuvo en medio de la polémica por un video donde sale «manoseando» a una mujer mientras se tomaban una foto.

Ahora, la cantante Lupita Castro insinuó haber sido víctima de abuso sexual por parte del músico ranchero de 80 años.

Tras esto la cantante ofreció una entrevista en exclusiva para «Chisme No Like», en donde contó los detalles de su violación.

«Abusó sexualmente de mí… No me atrevería (a mentir) porque no soy esa persona. Así me educaron mis papás’, mi papá me decía siempre di la verdad…’Fue a los 17 años, era menor de edad y era virgen», son los fuertes detalles con los que Lupita empieza su testimonio.

De acuerdo con Lupita Castro, ella y Vicente Fernández se conocieron durante una posada del programa «Siempre en Domingo», ahí «El Charro de Huentitán» se acercó a ella con la única intención de conocerla.

Luego de este encuentro, Vicente Fernández la buscó para que trabajara con él, pero como Lupita era menor de edad, el cantante tuvo que visitar a su familia para que sus padres le dieran permiso, pues además de que lo admiraban, lo consideraban una persona de fiar.

Sin embargo, en un viaje a San Luis Potosí, Lupita conocería la otra cara de Vicente Fernández.

«Me invitó a cenar. Me dijo quieres una bebida y después yo comencé a sentirme mareada…Después me dijo vamos al sillón y ahí empezó…’Yo no quería, yo no estaba en condiciones, ahí empezó el forcejeo y la verdad me dio temor’…’Yo le dije, no, no y no», reveló Lupita Castro.

De igual forma, la cantante aseguró que vivir con este trauma ha sido algo muy difícil:

«Es muy fuerte lo he llevado por muchos años. Yo ya no puedo más. Yo no estoy mintiendo y él lo sabe, él lo sabe. Ahora gracias a Dios y a este aparatito es que estoy aquí porque a pesar de que estamos muy adelantados supuestamente, en México no se denuncia por miedo, pero con el covid, dije puede que me muera y no me voy a quedar con esto dentro», reveló

De igual forma, Lupita Castro le envió un mensaje a Vicente Fernández

«Por qué Vicente Fernández … Por qué yo, era porque estaba inocente, quisiera que me contestaras, Vicente contéstame por qué me estoy volviendo loca. No fue mi culpa, ya fueron muchos años de culparme…Tú eras veinte años mayor que yo», dijo finalmente.