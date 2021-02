Acciones, más que apasionamientos políticos

Los sonorenses somos exigentes con nuestros gobernantes, les pedimos soluciones a los problemas que nos afectan, reclamamos congruencia tanto en las acciones y respuestas, les pedimos liderazgo para que nos guíen a buen destino; por eso es que se requieren acciones y no pasiones, destacó Ernesto “El Borrego” Gándara.

“Como ciudadano, como gente que quiere lo mejor para su comunidad, al igual que los padres y madres de familia que quieren que nuestros hijos tengan un mejor legado, un mejor ejemplo, a esas personas que quieren un mejor Sonora, un Sonora en consenso, a todos ellos les digo que nuestro proyecto se consolida, avanza y lo hace de la mano de ustedes, los ciudadanos”, refirió el Candidato a Gobernador por la Alianza “Va Por Sonora”.

Pidió a los participantes del proceso electoral no dejarse llevar por los sentimientos de competencia que afloran durante este período, sino por los valores de los sonorenses, que es justamente lo que buscan los ciudadanos.

“Conozco a los sonorenses, sé a lo que aspiran, sé lo que buscan cambiar y mejorar, sé que las mujeres, los niños, jóvenes y todas las clases que conforman este maravilloso Estado quieren un gobierno enfocado a escucharlos, como lo he dicho siempre y lo seguiré refrendando quiero escuchar todas las voces, quiero que sean ustedes los que guíen este proceso y me ayuden con sus propuestas a hacer de Sonora una mejor entidad”, sentenció “el Borrego”.

Nuestra alianza es una muestra de eso, detalló. “Es muestra de que sabemos escuchar, que somos capaces de entendernos más como personas que como políticos”.

Durante los últimos 15 años, Gándara Camou ha hecho recorridos por los 72 municipios de Sonora, recogiendo inquietudes ciudadanas, que ahora ha sumado a sus propuestas y proyectos.

“Conozco Sonora, conozco a su gente, nadie va a venir a contarme nada sobre nuestro estado porque he tenido el pulso de sus necesidades”, resaltó el Candidato de la Alianza “Va por Sonora”.